Những điều cần biết trước khi thực hiện giảm cân bằng chanh

Khi thực hiện chế độ giảm cân với chanh, điều cực kỳ quan trọng là bạn phải ăn nhiều trái cây, rau xanh và chất béo lành mạnh.





Những điều cần biết



Phương pháp giảm cân bằng chanh là một trong những phương pháp giảm cân uống phổ biến nhất hiện nay vì nó mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý phương pháp này chỉ được thực hiện trong thời gian ngắn, nhanh chóng chứ không phải lâu dài vì nó có thể gây ảnh hưởng sức khỏe.



Nguyên nhân là vì chanh là một chất lợi tiểu tự nhiên, chế độ ăn này giúp thải độc tố và chất lỏng không cần thiết ra khỏi cơ thể. Do đó, thực hiện chế độ này quá lâu sẽ gây ảnh hưởng cho sức khỏe.



Bạn có thể tìm thấy nhiều cách khác nhau để thực hiện chế độ giảm cân này trên mạng. Chế độ giảm cân chanh nổi tiếng nhất là chế độ trong 7 ngày. Ngoài ra, chế độ này còn có thể kết hợp với nhiều thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý là không uống nước chanh tự ý.



Trong phương pháp giảm cân với chanh, bạn phải uống 6 ly nước lọc pha chanh mỗi ngày. Điều quan trọng là phải đi kèm với lượng nước trái cây và thực phẩm như sữa chua nguyên chất, hoặc thanh ngũ cốc.



Ngoài ra, bạn phải đảm bảo ăn các chất đạm như thịt gà hoặc trứng luộc và tất nhiên là trái cây và rau xanh. Bạn không nên lạm dụng quá nhiều chanh vào buổi sáng.



Chỉ nên thực hiện chế độ giảm cân với chanh trong thời gian ngắn, tốt nhất là khoảng 7 ngày (Ảnh đồ họa: Hàn Lâm)



Lợi ích



Chế độ giảm cân với chanh có rất nhiều lợi ích. Loại quả này cải thiện và ổn định hệ tiêu hóa, do đó cải thiện quá trình vận chuyển đường ruột. Đây là lý do tại sao nó có thể giúp bạn giảm một vài cân nhanh chóng.



Chanh cũng giúp hydrat hóa cơ thể. Vì bạn chủ yếu tiêu thụ nước trong chế độ giảm cân này nên nó có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề về da khô và thiếu độ đàn hồi.



Vitamin C có tác dụng chống viêm tuyệt vời. Do đó, bạn có thể sớm nhận thấy giảm giữ nước. Điều này được bổ sung bởi thực tế là chanh cũng tăng cường hệ thống miễn dịch.



Nhược điểm



Mặc dù phương pháp giảm cân này có vẻ hữu ích, nhưng có một số điều bạn nên cân nhắc. Đầu tiên là lượng calo giảm mạnh có thể khiến bạn cảm thấy yếu ớt.



Chanh có thể gây kích ứng dạ dày và phát sinh thêm một số vấn đề, trong đó có trào ngược dạ dày.



Kết quả của giảm cân bằng chanh



Nếu bạn quyết định thực hiện chế độ giảm cân bằng chanh này, bạn có thể giảm từ 3 - 4kg/ tuần. Mặc dù điều này có vẻ kỳ diệu, nhưng hãy nhớ rằng bạn phải có kỷ luật khi ăn uống đúng cách và uống nước trái cây.



https://laodong.vn/lam-dep/nhung-dieu-can-biet-truoc-khi-thuc-hien-giam-can-bang-chanh-1114905.ldo

Theo HÀN LÂM (LĐO/STEP TO HEALTH)