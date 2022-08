Lợi ích tuyệt vời khi thêm tỏi vào bữa ăn mỗi ngày

(GLO)- Không chỉ là gia vị phổ biến trong ẩm thực mà tỏi còn chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, được ví như "thần dược" của sức khỏe.

Những lợi ích sức khỏe của tỏi đã được công nhận trong nhiều thế kỷ, Hiện nay, y học hiện đại cũng đang áp dụng các đặc tính chữa bệnh của tỏi.



Tỏi chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe như mangan, selen, vitamin C, vitamin B6 và các chất chống ô xy hóa khác, bao gồm cả allicin.



Nếu muốn tăng cường sức khỏe thì ăn tỏi sống mỗi ngày chính là cách hữu hiệu nhất. Dưới đây là một số lợi ích của việc ăn tỏi sống thường xuyên.

Ngăn ngừa bệnh tim



Tỏi là nguyên liệu tự nhiên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim vì nó làm giảm cholesterol và huyết áp. Nó cũng rất tốt trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách làm giãn các mạch máu bị cứng và ngăn ngừa kết tập tiểu cầu.



Một nghiên cứu gần đây cho thấy tỏi làm tăng sản xuất oxit nitric có thể làm giãn mạch máu và tăng lưu lượng máu. Nó cũng ngăn không cho tiểu cầu liên kết với protein, làm giảm cục máu đông. Khi đề cập đến trợ giúp bệnh tim, tỏi đã giúp người bệnh được hồi phục.



Tăng cường miễn dịch và chữa cảm cúm



Tỏi có tính sát khuẩn mạnh và chứa allicin. Allicin có tác dụng đặc trị bệnh cảm cúm, giúp long đờm, dễ thở, bớt ho và giảm triệu chứng nghẹt mũi. Khi bị cảm cúm, bạn nên ăn tỏi sống để tăng cường hệ miễn dịch, chống lại những cơn cảm lạnh thông thường.



Giảm huyết áp cao



Tỏi chứa polysulfides, có tác dụng thúc đẩy việc mở rộng các mạch máu nên được xem là có khả năng làm giảm huyết áp ở những người cao huyết áp.



Một số nghiên cứu cho thấy uống bổ sung tỏi giúp giảm huyết áp 10%.



Liều lượng cần thiết là 600 đến 1.500 mg chiết xuất tỏi già. Tương đương với khoảng 4 tép tỏi mỗi ngày, có thể băm nhỏ cho vào bữa ăn.



Thải độc máu



Allicin chứa trong tỏi giúp cơ thể thải độc, tăng cường sức khỏe cho các tế bào bạch cầu, đồng thời loại bỏ nicotine để thanh lọc máu và làm sạch hệ hô hấp.



Giảm cholesterol



Theo Hindustan Times, tỏi cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách giảm lượng cholesterol. Nghiên cứu cho thấy bổ sung tỏi có thể làm giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu khoảng 10-15%.



Chắc khỏe xương



Tỏi chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào như kẽm, mangan, vitamin B6, vitamin C rất hữu ích cho hệ xương. Trong đó, hàm lượng mangan cao cùng với các enzyme và chất chống oxy hóa rất cần thiết cho sự hình thành xương, các mô liên kết, chuyển hóa xương và hấp thụ canxi.



Cải thiện bộ nhớ



Tác hại từ các gốc tự do góp phần vào quá trình lão hóa, nhưng tỏi có chứa chất chống ô xy hóa mạnh Sallyl cysteine giúp chống lại các gốc tự do. Chất chống ô xy hóa này còn có tác dụng bảo vệ chống lại tổn thương não và giữ cho não hoạt động tốt hơn khi về già. Tỏi giúp tăng lưu lượng máu não, từ đó giảm nguy cơ rối loạn não như mất trí nhớ và bệnh Alzheimer, theo Hindustan Times.



Vì vậy, chúng ta nên thêm tỏi vào chế độ ăn uống hàng ngày để mang lại những lợi ích trên cho cơ thể.



