Chuyên gia nói về 5 tác dụng phụ bí mật của chuối

Một số bằng chứng cho thấy rằng con người đã biết ăn chuối hơn 6.000 năm trước.





Những tác động tích cực của chuối đối với sức khỏe đường ruột đã được khá nhiều người biết đến, nhưng sức khỏe đường ruột không phải là phần thưởng duy nhất mà chuối mang lại.



Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc kết hợp chuối vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp tăng cường sức khỏe trong nhiều lĩnh vực, theo Eat This, Not That!



1. Da của bạn có thể đẹp hơn





Chuối có thể giúp da của bạn đẹp hơn. Ảnh: Shutterstock



Lisa Richards, chuyên gia dinh dưỡng và tác giả của The Candida Diet, giải thích rằng "một quả chuối trung bình chứa 13% nhu cầu mangan hằng ngày" - một tỷ lệ khá cao đối với một món ăn vặt và dễ ăn như vậy.



Cô Richards nói rằng lượng mangan có thể đồng nghĩa với việc cải thiện vẻ ngoài của làn da, bởi vì "mangan cần thiết để tạo ra collagen, tạo ra vẻ ngoài trẻ trung và bảo vệ chống lại tác hại của các gốc tự do có thể dẫn đến nếp nhăn".



Vì vậy, hãy bắt đầu ăn chuối bạn nhé, nếu bạn không thích ăn chuối.



2. Tốt cho ruột của bạn



John Fawkes, cố vấn dinh dưỡng và Biên tập viên quản lý tại trang web chăm sóc sức khỏe The Unwinder, đã chỉ ra một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên Nutrition Bulletin cho thấy chuối có một thứ gọi là "tinh bột kháng".



Theo ông Fawkes, trong khi tinh bột nghe có vẻ tiêu cực - nói chung là thứ mà chúng ta cố gắng tránh tiêu thụ quá mức, thì loại tinh bột kháng này thực sự "giúp sản sinh ra các axit béo chuỗi ngắn”.



Ông Fawkes giải thích rằng các axit béo chuỗi ngắn "đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe ruột kết". Vì vậy, bạn càng tạo ra nhiều các axit béo chuỗi ngắn, ruột kết của bạn càng khỏe mạnh, theo Eat This, Not That!



3. Có thể tránh bị chuột rút cơ



Cô Richards nói: “Chuối chứa các chất điện giải thiết yếu có thể giúp giữ nước và cân bằng cho cơ thể”.



“Khi cơ thể mất cân bằng liên quan đến các khoáng chất của chúng ta, chúng ta có thể bắt đầu gặp các tác dụng phụ tiêu cực như chuột rút cơ", cô Richards giải thích.



4. Có thể cân bằng lượng muối bạn đang ăn



Celine Beitchman, Giám đốc Dinh dưỡng tại Viện Giáo dục Ẩm thực (Mỹ), giải thích rằng mức kali trong chuối được biết đến là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể.



Bà Beitchman giải thích: “Chuối là một nguồn giàu kali, là một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp chống lại các tác động tiêu cực của natri”.



Tiến sĩ Chun Tang từ Pall Mall Medical nhấn mạnh lợi ích của kali, nói thêm rằng "có một lượng kali tốt trong chế độ ăn uống của bạn sẽ rất tốt cho sức khỏe tim mạch và huyết áp của bạn, giúp giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim".



5. Có thể giúp bạn giảm cân



Chuối có thể giúp bạn giảm cân. Ảnh: Shutterstock



Theo chuyên gia dinh dưỡng ở Mỹ Mary Wirtz, "chuối nổi tiếng là chứa nhiều đường và nhiều calo so với các loại trái cây khác".



Nhưng, chuối thực sự có thể giúp kiểm soát cân nặng, "do hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa", Danielle Drapeau, người sáng lập Shaping Young Tastebuds và huấn luyện viên sức khỏe được chứng nhận, đã ủng hộ điều này.



Bà Drapeau nói: “Chuối có nhiều chất xơ, làm chậm quá trình tiêu hóa để khiến bạn cảm thấy no lâu hơn, và sẽ bình thường hóa nhu động ruột của bạn. Điều này làm cho một quả chuối trở thành thứ hoàn hảo để ăn khi bạn đang ở giữa các bữa ăn!", theo Eat This, Not That!



Tất nhiên, bất cứ loại thực phẩm nào, cho dù là rất tốt, nếu tiêu thụ quá nhiều cũng đều không tốt, thậm chí có thể gây hại cho sức khỏe. Chuối cũng vậy. Điều độ là chìa khóa của sức khỏe, bạn nhé!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)