Ăn quá nhanh gây hại cho cơ thể như thế nào?

Nhiều người ăn quá nhanh mà không nhận thức được thực tế là ăn vội vàng gây hại nhiều hơn lợi.



Ăn quá nhanh dẫn đến nhiều cái hại cho cơ thể ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Ai cũng có một lịch trình bận rộn, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải dành chút thời gian để ăn uống đúng cách. Thức ăn cung cấp cho chúng ta năng lượng và chất dinh dưỡng, giúp chúng ta hoạt động cả ngày dài. Chúng ta phải thưởng thức thức ăn để có được chất dinh dưỡng tối đa từ nó.

Đây là những gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn thức ăn quá nhanh, theo Times of India.

Ăn quá nhiều

Bằng cách ăn nhanh, bạn tiêu thụ nhiều calo hơn yêu cầu của cơ thể. Khi ăn nhanh, chúng ta luôn có xu hướng ăn quá nhiều vì não của chúng ta không có thời gian để nhận ra khi nào nó đã no. Ăn chậm giúp não bộ xử lý và hoạt động bình thường. Dạ dày của bạn gửi tín hiệu đến não khi no và do đó, bạn sẽ ngừng ăn.

Tăng cân

Ăn quá nhiều thường dẫn đến tăng cân, nhường chỗ cho các vấn đề sức khỏe khác. Cơ thể bạn dự trữ tất cả lượng calo thừa trong tế bào, dẫn đến tăng cân.

Để duy trì cân nặng hợp lý, hãy ăn chậm lại và cố gắng thực hiện ngay từ bây giờ. Điều này giúp bạn hấp thu tối đa chất dinh dưỡng từ thực phẩm bạn ăn và ngăn bạn tăng cân không cần thiết.

Khó tiêu

Ăn thức ăn quá nhanh thường dẫn đến vấn đề khó tiêu. Điều này xảy ra khi bạn không nhai thức ăn đúng cách và nuốt nước vào thức ăn. Điều này khiến hệ tiêu hóa khó tiêu hóa thức ăn, từ đó dẫn đến đầy bụng, khó tiêu.

Tăng nguy cơ bệnh tiểu đường Cẩn thận với bệnh tiểu đường SHUTTERSTOCK

Ăn nhanh không trực tiếp gây ra bệnh tiểu đường nhưng chắc chắn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh này. Một số nghiên cứu chứng minh rằng đầy hơi do ăn nhanh có thể làm tăng nguy cơ kháng insulin, cuối cùng dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2 ở người lớn, theo Times of India.

Mắc nghẹn

Điều này không xảy ra thường xuyên, vì luôn có rủi ro. Việc nghiền nát thức ăn của bạn một cách vô ý một ngày nào đó có thể dẫn đến việc bạn bị mắc nghẹn. Trẻ em có thể gặp rủi ro này nhiều hơn.

Vì vậy, tốt hơn là bạn nên ăn chậm lại, nhai chậm và nhai thức ăn đúng cách.

Theo Khuê Nguyễn (Thanh Niên)