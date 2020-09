Điều gì xảy ra khi bạn ăn trái bơ mỗi ngày?

Đây là những lợi ích được khoa học chứng minh khi ăn loại quả béo này hằng ngày.



Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), mức tiêu thụ bơ đã tăng gấp ba lần trong vòng 20 năm qua và hiện người Mỹ đang ăn trái bơ với mức 7 pound/người mỗi năm. Một số người đang ăn nhiều hơn, họ ăn gần như mỗi ngày.

Đây là những gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn bơ mỗi ngày, theo Eat This, Not That!

1. Có thể giảm cân

Bơ có nhiều chất xơ và chất béo không bão hòa đơn lành mạnh như chất béo có trong dầu ô liu, nên chúng có khả năng gây no. Một nửa quả bơ chứa 10 gram chất béo không bão hòa đơn và 5 gram chất xơ.

Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng, những người trưởng thành thừa cân thêm nửa quả bơ vào bữa trưa cho biết mức độ hài lòng với bữa ăn đã tăng lên 26% và giảm ham muốn ăn 40% trong khoảng thời gian 3 giờ sau bữa ăn so với những người không ăn bơ trong bữa trưa.

Một lưu ý: Việc bổ sung quả bơ vào bữa trưa đã đóng góp thêm 112 calo vào bữa ăn.

2. Có thể ăn nhiều trái cây và rau hơn



Một nghiên cứu năm 2013 trên Tạp chí Dinh dưỡng đã xác định rằng những người thường xuyên ăn bơ có xu hướng hấp thụ rau, trái cây, chất xơ, chất béo không bão hòa đơn, vitamin E và K cao hơn đáng kể và tiêu thụ ít đường hơn những người không ăn bơ. Nên nhớ, ăn bơ thường xuyên không đủ để đảm bảo bạn ăn đủ trái cây và rau quả.

3. Có thể giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa

Hội chứng chuyển hóa là thuật ngữ chỉ một nhóm các vấn đề sức khỏe về tim mạch khiến bạn nguy cơ cao hơn đối với bệnh tiểu đường, bệnh tim, ung thư, bệnh thận, viêm khớp, và thậm chí là tâm thần phân liệt.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hội chứng chuyển hóa ảnh hưởng đến khoảng 1/3 người Mỹ trưởng thành. Một nghiên cứu lớn trên 17.000 người lớn cho thấy nguy cơ phát triển hội chứng chuyển hóa ở những người ăn bơ thấp hơn 50% so với những người không bao giờ ăn chúng, theo Eat This, Not That!

4. Có thể làm tan cơn đói của mình

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng, những người tham gia ăn nửa quả bơ tươi vào bữa trưa cho biết giảm 40% ham muốn ăn trong nhiều giờ sau đó. Chỉ với 60 calo, một khẩu phần 2 muỗng canh guacamole có thể cung cấp cùng một lợi ích về cảm giác no và thậm chí còn mang lại nhiều hương vị hơn.

5. Có thể giúp giảm huyết áp

Bạn có thể biết rằng kali điều chỉnh chất lỏng trong cơ thể và nó có thể giúp giảm tác động tăng huyết áp của natri trong chế độ ăn uống. Bạn có thể biết rằng chuối là một nguồn cung cấp khoáng chất hữu ích. Nhưng bạn có biết rằng 1 cốc bơ chứa 728 mg kali, nhiều hơn 300 mg so với một quả chuối cỡ trung bình? Ngoài việc giúp thải natri ra khỏi cơ thể, kali còn làm giãn thành mạch máu, làm giảm huyết áp.

6. Có thể làm giảm cholesterol 'xấu' và bảo vệ tim mạch của bạn

Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu từ Khoa Khoa học Dinh dưỡng của Đại học Penn State đã liên kết việc ăn một quả bơ hằng ngày sẽ làm giảm mức LDL, loại cholesterol "xấu" và đặc biệt là loại LDL có hại cho tim nhất, được gọi là các hạt LDL nhỏ dày đặc.

Theo báo cáo trên Tạp chí Dinh dưỡng, khi 45 người trưởng thành béo phì hoặc thừa cân được chỉ định ba chế độ ăn giảm cholesterol tương tự trong 5 tuần, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ có chế độ ăn bao gồm bơ mới làm giảm mức LDL.

7. Nạp cho bạn các sterol thực vật

Theo nghiên cứu trên tạp chí Critical Review of Food Science and Nutrition, bơ chứa phytosterol hòa tan trong chất béo cao hơn gần 20 lần so với các loại trái cây khác. Phytosterol được biết là có tác dụng làm giảm mức cholesterol LDL.

8. Có thể ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2

Có thể có điều gì đó đặc biệt bên trong quả bơ làm cho nó đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2.

Trong một nghiên cứu trên động vật từ Khoa Khoa học Thực phẩm tại Đại học Guelph ở Canada, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một phân tử chất béo được gọi là avocatin B (viết tắt là AvoB) chỉ được tìm thấy trong quả bơ, có thể hạn chế quá trình tế bào có thể gây ra bệnh tiểu đường.

Tác giả nghiên cứu Paul Spagnulo đã viết trên tạp chí Molecular Nutrition and Food Research: Những con chuột được điều trị cho thấy độ nhạy insulin cao hơn, có nghĩa là cơ thể chúng có thể hấp thụ và đốt cháy glucose trong máu và cải thiện phản ứng của chúng với insulin, theo Eat This, Not That!

