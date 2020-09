Đây là thực phẩm tốt nhất để chống đầy hơi

Tất cả chúng ta đều biết cảm giác đầy hơi khó chịu như thế nào. Nếu bạn cũng là người thường xuyên bị đầy hơi trướng bụng thì đây là một cách giúp bạn.



Chọn mua sữa chua ở siêu thị ẢNH: SHUTTERSTOCK

Nguyên nhân gây đầy hơi, trướng bụng?

Trước tiên cần hiểu tại sao chúng ta cảm thấy đầy hơi. Đó có phải là IBS (hội chứng ruột kích thích), các vấn đề về đường ruột, các vấn đề về cách bạn ăn uống hay một số loại thực phẩm cụ thể gây đầy hơi?

Để biết nguyên nhân, hãy kiểm tra. Bạn có cảm thấy đầy bụng sau khi ăn một loại thực phẩm hoặc thức ăn kết hợp nào đó không? Nếu bạn không thể xác định lý do, tốt nhất nên đến bác sĩ kiểm tra vì nó có thể là do IBS hoặc các vấn đề khác, theo Times of India.

Một trong những thực phẩm có tác dụng tốt chống đầy hơi

Sữa chua là loại sữa chua thông thường hoặc sữa chua không chứa sữa được làm từ đậu nành, nước cốt dừa. Loại sữa chua nào kể trên cũng là nguồn cung cấp men vi sinh tốt và có tác dụng trị đầy hơi.

Probiotics là những vi khuẩn có lợi cho đường ruột giúp tăng cường khả năng miễn dịch, bảo vệ tim của bạn và làm dịu các vấn đề về đường ruột như tiêu chảy, táo bón và đầy hơi.

Cách tốt nhất tiêu thụ sữa chua để chữa đầy hơi

Sữa chua là một loại thực phẩm rẻ tiền và dễ kiếm. Bạn có thể ăn bất cứ lúc nào trong ngày với các loại trái cây và hạt yêu thích của bạn.

Phải nói rằng, tốt nhất là nên ăn loại đơn thuần là sữa chua, tức là loại sữa chua không đường, không trái cây hoặc hương vị chứa đầy đường, vì đường không có lợi cho sức khỏe của bạn, theo Times of India.

