Tin vui cho những người theo chế độ ăn ít tinh bột, chất đường

Chế độ ăn low carb (ít tinh bột, chất đường) là lựa chọn ưu tiên của nhiều người muốn giảm cân. Hơn thế nữa, một nghiên cứu mới đây còn phát hiện low carb có thể ngăn ngừa, thậm chí đảo ngược quá trình lão hóa não.

Chế độ ăn low-carb (ít tinh bột, chất đường) được cho là có thể ngăn ngừa các triệu chứng của lão hóa não/ Ảnh minh họa: Shutterstock

Nghiên cứu do các chuyên gia tại Đại học Stony Brook (Mỹ) thực hiện. Họ nhận thấy những dấu hiệu suy giảm thần kinh do tuổi tác có thể xuất hiện từ tuổi 47, tức sớm hơn nhiều so với những gì chúng ta vẫn nghĩ, theo Daily Mail.

Nhóm nghiên cứu tin rằng điều chỉnh chế độ ăn uống theo hướng lành mạnh hơn, chủ yếu là giảm tinh bột tinh chế có thể ngăn chặn, thậm chí đảo ngược quá trình lão hóa não.

Trong nghiên cứu, khoảng 1.000 người, tuổi từ 18 đến 88, được quét não. Sau đó, họ được chia ra 2 nhóm. Nhóm thứ nhất ăn theo chế độ ăn bình thường.

Nhóm thứ hai áp dụng ăn kiêng low carb, tức tránh các món có nhiều tinh bột. Những người này được ăn thịt, cá, rau xà lách và rau lá xanh, không ăn ngũ cốc, gạo, đường hay các loại thực vật có tinh bột như bí, bắp. Tất cả đều được kiểm tra để đánh giá phản ứng não.

Kết quả cho thấy ở những người ăn low carb xuất hiện sự gia tăng hoạt động não. Các chức năng não cũng hoạt động ổn định hơn, theo Daily Mail.

Khi mọi người già đi, não bộ của họ bắt đầu mất khả năng chuyển hóa đường glucose một cách hiệu quả, khiến các tế bào thần kinh thiếu nguồn cung cấp năng lượng, chức năng não trở nên mất ổn định, giáo sư Lilianne Mujica-Parodi, người dẫn đầu nghiên cứu, cho biết.

Do đó, nhóm nghiên cứu muốn kiểm tra xem chức năng não có cải thiện không nếu não được cung cấp năng lượng từ một nguồn khác. Nguồn này là ketone, hợp chất hữu cơ mà cơ thể sẽ tạo ra khi chuyển hóa chất béo thành năng lượng.

Với chế độ ăn low carb, cơ thể những người tham gia đã chuyển sang trạng thái chuyển hóa mỡ thừa làm năng lượng thay vì dùng đường glucose, vốn được cơ thể chuyển hóa từ tinh bột.

Cơ thể họ đã lấy ketone làm năng lượng cung cấp cho tế bào thần kinh. Những kiểm tra cho thấy ketone giúp não hoạt động hiệu quả hơn, các chức năng thần kinh cũng ổn định hơn, theo Daily Mail.