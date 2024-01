Tin liên quan Đường đua nhạc Việt gay cấn dịp cuối năm

"Chị đại" không ngại "đạp gió rẽ sóng"

Từ chương trình truyền hình đang phát mỗi tối thứ bảy trên VTV3 - Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, có thể thấy hàng loạt nghệ sĩ, dù có thâm niên và nổi tiếng lâu năm như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thu Phương, Lệ Quyên, Đoan Trang, Lưu Hương Giang, Phương Vy, Uyên Linh... đã có những nỗ lực làm mới mình, tập luyện thêm nhiều kỹ năng bổ trợ trong nghề để hòa nhập cùng dòng chảy mới của âm nhạc hiện đại, đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả.

Đầu năm 2024, tại lễ trao giải VTV Awards 2023, chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên được vinh danh ở hạng mục Chương trình giải trí ấn tượng. Những câu chuyện truyền cảm hứng về nỗ lực trong nghề, bỏ qua quan niệm về tuổi tác để vượt qua mọi giới hạn của bản thân..., và các màn trình diễn mãn nhãn trên sân khấu của 30 nữ ca sĩ ở độ tuổi trên 30 đã chinh phục khán giả. Xem chương trình, khán giả ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thu Phương, Lệ Quyên... đọc rap, nhảy hip hop - breakdance "ke đầu", nhào lộn trên không, múa ba lê, xoạc chân ép dẻo với nhiều động tác múa đương đại...



Ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ: Nếu không tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng thì Hồng Nhung chắc sẽ an toàn tuyệt đối với hình ảnh đứng yên hát tình ca như đã từng hơn 4 thập niên nay. Sự biến hình và phá cách, làm mới là luật chơi, nhưng giúp tôi quay ngoắt về hình ảnh, bắt nguồn từ tình yêu âm nhạc, sự biết ơn, tinh thần sáng tạo, dốc hết tâm lực và thể lực để thể hiện như là lần diễn cuối cùng cho bản thân". Còn ca sĩ Mỹ Linh nói: "Tôi đã dám làm những chuyện chưa từng làm khi có thể nhảy nhót đa dạng, thử nghiệm những môn như kèn harmonica, đàn đá, đọc rap...".

Là một trong "tứ đại diva nhạc Việt", Mỹ Linh luôn bám sát hơi thở thời đại, cởi mở tiếp cận với làn sóng văn hóa mới, gần gũi các nghệ sĩ trẻ. Mới đây, Mỹ Linh cùng ê kíp đã cho ra mắt một phiên bản mới của ca khúc Tóc ngắn kết hợp với 2 rapper gen Z là Pháp Kiều và Liu Grace cùng producer DuongK, đậm chất electropop/hiphop/future house. Chị nói: "Từ 25 năm trước, tôi đã dám thay đổi, để tóc ngắn và thực hiện vũ đạo. Việc mình dám đam mê, luôn cải thiện bản thân sẽ truyền động lực ở những thế hệ tiếp theo. Bây giờ lứa trẻ rất giỏi, tôi có cơ hội gần các bạn là một điều may mắn!".

Loạt ngôi sao vẽ màu rực rỡ cho nhạc Việt

Khán giả hiện cũng bất ngờ và dành sự ủng hộ lớn khi quán quân Vietnam Idol Phương Vy cùng Lưu Hương Giang kết hợp thành nhóm nhạc 2 thành viên "bốc lửa" có tên VibeQueens với nhiều dự án sẽ ra mắt sắp tới.

Không chỉ những cái tên trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, các tên tuổi như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Hà Anh Tuấn, Võ Hạ Trâm... cũng luôn làm mới chính mình, cập nhật, bắt kịp xu hướng thịnh hành, để cùng lứa ca sĩ - nhạc sĩ trẻ thời nay (đang tấp nập tung ra album, MV, dự án âm nhạc mới hằng ngày, hằng tuần) làm nên bức tranh nhạc Việt sôi động, đầy màu sắc hơn.

Sau liveshow My Soul 1981 diễn ra ở Hạ Long (Quảng Ninh), Mỹ Tâm tiết lộ nhiều kế hoạch âm nhạc trong năm 2024, như sẽ tiếp tục làm liveshow My Soul mùa 3, phát hành DVD show Tri âm, ra mắt nhiều MV ca khúc mới hơn. Mỹ Tâm vừa nhận được kỷ lục là nữ nghệ sĩ Việt có lượt xem cao nhất trên YouTube với tổng 1,6 tỉ view; và là nữ ca sĩ đầu tiên của VN có 4 MV ca nhạc đạt 100 triệu lượt xem. Hồi cuối năm 2023, Mỹ Tâm vinh dự là nghệ sĩ Việt đầu tiên xuất hiện ở Times Square (quảng trường Thời Đại) tại New York (Mỹ) tới 2 lần trong chiến dịch tôn vinh tài năng nữ nghệ sĩ của nền tảng nhạc số Spotify toàn cầu.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ có một cuộc "đối thoại âm nhạc" (sau đó phát hành phim tài liệu) khi tổ chức liveshow Storii Concert 02 - Người giữ mùa xuân vào ngày 24, 25.2 tại Trung tâm hội nghị quốc gia - Hà Nội, hát cùng Tuấn Ngọc, Lê Hiếu, Vũ.. Đạo diễn Cao Trung Hiếu, người dàn dựng chương trình, chia sẻ: "Lần đầu tiên, 4 giọng ca nam này cùng đứng trên một sân khấu, cùng nhau kể câu chuyện về "mùa xuân" bằng những lời tự sự và những màn kết hợp độc nhất; và họ chính là những người giữ mùa xuân của các thế hệ yêu nhạc". Chỉ sau một thời gian ngắn mở bán, ê kíp sản xuất cho biết toàn bộ vé 2 đêm liveshow này đều đã được bán sạch.

Ca sĩ Thu Minh trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 16.1 tại TP.HCM cũng cho biết sẽ trở lại rực rỡ hơn với những dự án mới hấp dẫn trong năm 2024 như ra mắt các MV, series nhạc trực tuyến hoặc cả liveshow riêng. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà nói: "Năm 2024 kỷ niệm 20 năm tôi bước chân vào con đường ca hát, nên tất nhiên sẽ có rất nhiều kế hoạch để thực hiện, như một liveshow Love Songs tại TP.HCM sau 2 lần tổ chức tại Đà Lạt, Đà Nẵng; cùng nhiều dự án vô cùng đặc biệt xin phép chưa tiết lộ để khi công bố sẽ gây bất ngờ cho khán giả".