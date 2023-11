Ca sĩ Lyly: Đa năng, hết mình với âm nhạc

Khán giả nhắc đến Lyly thường nhớ đến hình ảnh cô ca sĩ xinh đẹp ôm đàn guitar hát nghêu ngao trong những video được đăng tải trên YouTube. Hình ảnh đó cộng với sự đa tài, Lyly đang đón nhận sự mến mộ của khán giả.

Lyly vừa ra mắt E.P (đĩa nhạc mở rộng) đầu tay mang tên LoveLy gồm 5 ca khúc: Ngủ đông, Cho em xin lỗi đi mà, Tại sao anh nhận lời, Tình yêu so cute, Sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả đều do cô tự sáng tác, trình diễn. Qua E.P này, cô mong muốn mang đến cho khán giả nguồn năng lượng nhẹ nhàng, tích cực và hy vọng tìm đến sự đồng điệu trong cảm xúc của khán giả, có thể chữa lành những tâm hồn đang bị tổn thương.

“Thời gian qua, để đến gần khán giả, Lyly xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình rồi không ngừng cố gắng trau dồi làm mới, cập nhật hình ảnh cũng như âm nhạc. Lyly chắc chắn sẽ là chính mình trong miền âm nhạc rất riêng của bản thân”, cô chia sẻ.

Lyly tên thật Nguyễn Hoàng Ly, sinh năm 1996, vốn là ca sĩ của nhóm nhạc Hello Yellow. Cô từng liều lĩnh bỏ đại học giữa chừng, một mình vào TPHCM lập nghiệp, đi theo niềm đam mê âm nhạc; từng đi hát cho các sự kiện, quán cà phê để mưu sinh, chật vật suốt 2 năm, Lyly có lúc muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, vì niềm đam mê nghệ thuật quá lớn, cô vẫn cố gắng. Trước khi hoạt động độc lập, cô từng góp mặt trong cuộc thi Sing my song, tạo ấn tượng với giọng ca trong trẻo, ngọt ngào, song vẫn chưa thể tỏa sáng. Sau khi chương trình kết thúc, cô dần vắng bóng trên thị trường nhạc Việt. Và trong nỗ lực khẳng định mình, cô bất ngờ vụt sáng cùng các ca khúc 24h, Không yêu đừng gây thương nhớ…

Ngoài hát hay, chơi nhạc cụ giỏi, Lyly rất nổi bật với vai trò nhạc sĩ. Cô có những sáng tác tạo hit cho các nghệ sĩ trẻ cùng cộng tác, có thể kể đến như: Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh), Đen đá không đường (AMEE), Anh nhà ở đâu thế (Amee, Bray), Không yêu đừng gây thương nhớ (Lyly, Karik), Yêu thầm (Hoàng Yến Chibi, T’linh, TDK, Lyly)… Sau những ấp ủ và dành trọn vẹn tâm huyết, Lyly góp phần mang tới cho khán giả trẻ những tư duy âm nhạc ý nghĩa, hiện đại.

Thời gian vừa qua, Lyly cũng gây chú ý khi là nữ nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia show truyền hình Trung Quốc - The Next Stage. Dù chỉ dừng chân tốp 10 nhưng The Next Stage vẫn là một trải nghiệm đáng nhớ của Lyly, giúp cô có thêm những kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, được làm việc với ê kíp chuyên nghiệp, đồng hành nhiều nghệ sĩ trẻ quốc tế tài năng. Trải qua nhiều khó khăn trong quá trình tạo dựng tên tuổi, Lyly dần chứng minh được thực lực. Không đơn thuần là một hotgirl cover ca khúc như ngày đầu, Lyly hiện tại là ca sĩ tài năng thực thụ, có chiều sâu trong tư duy âm nhạc.