Bão KOINU sắp vào Biển Đông, cường độ rất mạnh

Hồi 22 giờ ngày 25-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông trên vùng ven biển Quảng Trị-Đà Nẵng. Trung Bộ, Tây Nguyên sẽ mưa rất to.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ tối 25/9 đến sáng 26/9, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam và phía Bắc của Quảng Ngãi đề phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ ngày 25 đến 27-9, ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão trong những ngày tới

Dự báo trong 6 giờ tới, tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa có nơi hơn 60mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên.

Trong những giờ qua, tại khu vực các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum đã có mưa vừa, mưa to và mưa rất to dẫn tới nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Từ ngày 11-12/9, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.