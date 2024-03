Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, miền Đông Nam Bộ nắng nóng

Thủ đô Hà Nội ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi, trời rét; gió Đông Bắc cấp 2-3; nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, trời tiếp tục rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 11/3:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Riêng khu Tây Bắc ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 35-37 độ C.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân. Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương.