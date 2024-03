Ấn tượng của chúng tôi khi đi trên tuyến đường Kim Đồng (phường Đống Đa, TP. Pleiku) là quang cảnh khang trang với 2 bên đường là những lá cờ đỏ sao vàng cùng những hàng hoa huỳnh liên đang thi nhau khoe sắc.

Ông Trần Văn Kiều (số nhà 22 Kim Đồng) cho biết: Từ khi được các hội, đoàn thể của TP. Pleiku chọn xây dựng “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” và Đoàn phường triển khai mô hình “Đường cờ tổ quốc” thì tuyến đường Kim Đồng đã trở nên khang trang hơn. Được sống trong môi trường tươi mới như thế này, người dân chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi.

Cùng chúng tôi đi dạo trên tuyến đường, ông Lê Đăng Nguyên-Bí thư Chi bộ tổ dân phố 1-cho biết: Khi Đoàn phường triển khai xây dựng mô hình “Đường cờ Tổ quốc” trên các tuyến đường của tổ và “Tuyến đường hoa” tại hẻm 05, tổ dân phố đã phối hợp tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa của các mô hình này. Vì vậy, người dân rất phấn khởi nên đã đóng góp ngày công, kinh phí để cùng thực hiện. Bên cạnh đó, cứ đến chiều chủ nhật, người dân đều ra quân chăm sóc hoa và cùng dọn dẹp vệ sinh để tuyến đường luôn xanh-sạch-đẹp. Trong thời gian tới, tổ sẽ thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tích cực dọn dẹp vệ sinh, tưới nước cho các dãy hoa hai bên đường và thực hiện treo cờ vào các dịp lễ, Tết để duy trì các con đường luôn được khang trang.

Nói về những mô hình này, chị Nguyễn Nhật Lệ-Phó Bí thư Đoàn phường Đống Đa-cho biết, dù mô hình “Đường cờ Tổ quốc” chỉ mới được triển khai vào đầu tháng 3-2024, nhưng đã nhận được sự ủng hộ tích cực của cán bộ và người dân trên địa bàn.

Đến nay, Đoàn phường đã lắp đặt được 30 trụ và 30 lá cờ trên tổng chiều dài 600m, với tổng kinh phí là 23,5 triệu đồng được trích từ kinh phí hoạt động của Đoàn, đóng góp của người dân sinh sống trên tuyến đường và sự ủng hộ của UBND phường. “Mô hình được triển khai nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng đô thị văn minh; đồng thời, giáo dục và nêu cao tinh thần yêu nước đến đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn”-Phó Bí thư Đoàn phường khẳng định.

Tương tự, với mong muốn góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong mỗi đoàn viên, thanh niên và người dân, đầu năm 2024, Đoàn phường Yên Thế cũng đã ra mắt mô hình “Đường cờ Thanh niên” tại tuyến đường hẻm nhà rông làng Bruk Ngol. Anh Hồ Đức Công-Bí thư Đoàn phường-cho hay: Hiểu được ý nghĩa của mô hình, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường đã tích cực tham gia thực hiện. Kết quả, mô hình được hoàn thành có chiều dài hơn 300 m với 20 trụ cờ và 20 lá cờ được triển khai từ nguồn quỹ hoạt động của Đoàn phường và từ nguồn xã hội hoá. Sau khi ra mắt, đoàn viên, thanh niên cũng thường xuyên ra quân thu gom rác thải để góp phần gìn giữ vệ sinh tại tuyến đường này.

Trò chuyện cùng P.V., ông Lê Văn Mạnh-Trưởng thôn Bruk Ngol-cho hay: Làng Bruk Ngol hiện có 220 hộ, trong đó, người Jrai chiếm hơn 40%. Trước đây, những hộ người Jrai chưa có thói quen treo cờ Tổ quốc. Vì vậy, thôn đã trích kinh phí cho người dân mượn để mua 80 cán cờ và lá cờ treo trước nhà. “Nhờ có Đoàn phường triển khai mô hình “Đường cờ Thanh niên” mà đến nay, 100% hộ dân là người Jrai tại làng đã có cột cờ và lá cờ. Mỗi dịp lễ, Tết, chỉ cần thôn thông báo, người dân đã tự giác treo cờ”-Thôn trưởng Bruk Ngol nói.

Những ngày này, đoàn viên, thanh niên xã An Phú cũng đang khẩn trương hoàn tất các công đoạn chuẩn bị cho việc ra mắt mô hình “Đường cờ tổ quốc” tại làng Bong Phrâo vào ngày 26-3. Chị Nguyễn Tường Vi-Bí thư Đoàn xã An Phú cho biết, mô hình được triển khai nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên xã An phú khóa VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Mô hình có chiều dài 160m với 30 trụ cờ và 30 lá cờ. Hiện tại, đoàn viên, thanh niên đã dọn dẹp vệ sinh tuyến đường và hoàn thành việc đào hố chôn ống cố định để gắn cờ.

“Năm 2023, Đoàn xã cũng đã tổ chức ra quân trồng 50 cây đỗ mai tại tuyến đường này. Trong thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục huy động đoàn viên, thanh niên chăm sóc cây xanh và thường xuyên dọn dẹp vệ sinh để tuyến đường luôn xanh-sạch-đẹp. Đồng thời, sẽ nhân rộng mô hình “Đường cờ Tổ quốc” tại các thôn còn lại, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn”-Bí thư Đoàn xã khẳng định.

Với việc xây dựng mô hình “Đường cờ tổ quốc”, các tổ chức đoàn trên địa bàn TP. Pleiku đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm cũng như thể hiện lòng yêu nước của thế hệ trẻ và người dân trên địa bàn. Qua đó, tạo điểm nhấn về mỹ quan đô thị, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của TP.Pleiku.