'Ác quỷ ma sơ' Valak phần 2 có vượt kỷ lục từng có tại Việt Nam?

Không phải là phim đầu tiên của vũ trụ kinh dị The Conjuring nhưng The Nun cùng nhân vật Valak chính là phim đánh dấu mốc thời gian sớm nhất (nếu bỏ qua tình tiết chớp nhoáng vào năm 1943 ở phim Annabelle) tính đến hiện tại. The Nun lấy bối cảnh vào năm 1952 tại Romania, kể về một nhà thờ gặp những hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ.

Một sơ tu tại nhà thờ này tự vẫn một cách khó hiểu, nhiều sơ khác biến mất. Nhận lệnh từ Vatican, cha xứ Burke cùng một nữ tu tập sự tên Irene, một dân thường tên Frenchie đến nhà thờ này để điều tra. Cả hai chạm mặt một ác quỷ đáng sợ, hiện ra với hình hài một nữ tu. Trong nhiều đêm ở đây, các nhân vật liên tục bị ác quỷ hù dọa, chế ngự, trong đó Irene liên tục bị thách thức đức tin. May mắn là sau cùng, Irene đã chiến thắng ác quỷ Valak , tạm thời trả lại yên bình cho vùng quê Romania. Tuy nhiên cảnh cuối The Nun cho thấy Valak vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Dòng thời gian chuyển đến năm 1971, khi anh chàng Frenchie trở thành đối tượng được trừ tà bởi vợ chồng Warren. Nhiều khả năng, Valak đã "mượn" cơ thể của Frenchie để trở lại, dẫn đến việc The Nun 2 ra mắt trong năm 2023 và tất nhiên là cuộc chạm trán nảy lửa giữa Valak và Lorraine về sau trong The Conjuring 2 .

Trở lại trong năm 2023, phần 2 của The Nun mang đến nhiều điểm khác biệt, mới lạ dành cho khán giả, từ bối cảnh, thời gian đến cả dàn nhân vật. Tất nhiên phim vẫn sẽ giữ một số nhân vật quan trọng như phản diện Valak, sơ Irene (Taissa Farmiga) và Frenchie (Jonas Bloquet) - "vật chứa" mới của Valak sau phần 1. Cha xứ Burke không tham gia vào vụ này, vì sơ Irene đã chính thức "thoát kiếp" tập sự và có cơ hội tự mình chịu trách nhiệm một vụ án.

Điều này được chứng minh ở trang phục của sơ Irene trong The Nun 2, chuyển sang màu đen thay vì trắng như xưa. Bên cạnh đó, phim xây dựng bối cảnh sau 4 năm kể từ phần 1, dịch chuyển từ Romania sang Pháp, không còn trong nhà thờ mà ở một trường dòng. Nếu ở phần 1, một vị sơ đã bỏ mạng bởi sự đàn áp của Valak thì trong phần này, nạn nhân là một linh mục. Ngoài ra trong trailer, khán giả có thể thấy rõ Valak đã lợi hại hơn xưa, có nhiều màn hù dọa đáng sợ và hình tượng quỷ quyệt.

Trước đó, khi ra mắt vào năm 2018, The Nun đã trở thành cú hit toàn cầu với doanh thu ấn tượng đối với một bộ phim kinh dị. Phim thu về 365,6 triệu USD toàn cầu với chỉ 22 triệu USD chi phí sản xuất, trở thành dự án "cá kiếm" nhiều nhất trong cả vũ trụ kinh dị The Conjuring tính đến hiện tại. Trang Deadline ước tính The Nun mang về cho Warner Bros. tiền lãi 155 triệu USD (sau khi đã trừ toàn bộ chi phí).

Tại Việt Nam, The Nun thiết lập thành tích doanh thu khó tin trong ngày đầu công chiếu, thu về tận 13,5 tỉ đồng. Sau 3 ngày, phim dễ dàng đạt cột mốc 46 tỉ đồng, khiến rạp chiếu nhiều nơi "vỡ trận" và phải mở thêm nhiều suất đến tận 1 giờ sáng. Vì lẽ đó, The Nun II - Ác quỷ ma sơ II đang được khán giả yêu thích dòng phim kinh dị trông chờ. Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 8.9.2023 tại Việt Nam.