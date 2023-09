9 người chết, 2 mất tích do mưa to, lũ lớn

Tin liên quan Thủ tướng ra Công điện hỏa tốc chỉ đạo tập trung ứng phó, khắc phục mưa lũ

Báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, cho thấy tại khu vực Bắc Bộ, mưa to làm 4 người chết, 1 người mất tích (Hòa Bình 1 người, Sơn La 2 người, Phú Thọ 1 người); 1 người mất tích tại Sơn La do lũ cuốn trôi.

Mưa lũ làm 181 nhà bị ngập (Ninh Bình); 187 nhà bị hư hỏng; 22.246 ha lúa bị ngập, hư hại; 333 con gia súc, gia cầm bị chết (Lào Cai 16, Hòa Bình 317); 56 ha ao hồ bị ngập, hư hại (Hòa Bình 16, Hà Nội 40); 69 vị trí giao thông bị sạt lở với khối lượng 19.353 m3.

Còn ở Khu vực Bắc Trung Bộ, mưa lũ làm 5 người chết (Thanh Hóa 3 người, Nghệ An 1 người, Quảng Trị 1 người); 10 người bị thương (Thừa Thiên-Huế 8 người, Nghệ An 2 người); 489 nhà còn ngập (Nghệ An) và 1.146 hộ còn bị cô lập, chia cắt (Nghệ An 952 hộ, Quảng Bình 194 hộ).

Mưa lũ làm 3.990 ha lúa bị ngập, hư hại (Thanh Hóa 1.123, Nghệ An 2.867); 11.041 ha hoa màu bị ngập, hư hại (Thanh Hóa 2.810, Nghệ An 8.231); 578 con gia súc, 25.927 con gia cầm bị chết (Nghệ An); 1.806 ha ao hồ bị ngập (Nghệ An); 173 vị trí giao thông (Nghệ An 171, Hà Tĩnh 2) bị sạt lở với khối lượng 11.970 m3, 11 cầu giao thông hư hỏng (Nghệ An 8, Hà Tĩnh 3); 1 tàu cá bị chìm khi đang neo đậu trên sông Gianh (Quảng Bình).

Tại Tỉnh Bình Phước, 1 người dân bị mất tích do nước cuốn trôi khi đi qua suối Đắk Tơ, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (30-9), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Dự báo: Ngày và đêm 30-9, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.