Yên Đỗ FC là đương kim vô địch của giải đấu năm 2022. Trong khi đó, Lươn Niêu 37 là bất ngờ lớn nhất của giải khi không được đánh giá quá cao nhưng đã xuất sắc đánh bại các đối thủ mạnh để góp mặt ở trận chung kết.

Do đó, Yên Đỗ FC được đánh giá cao hơn với chất lượng đội hình tốt. Họ đã sớm đẩy cao đội hình chơi tấn công dồn dập về phía đối phương và tạo được nhiều cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, phải đến nửa cuối hiệp 1, Yên Đỗ FC mới có bàn thắng mở tỷ số do công của Minh Thông. Trước khi bước vào giờ nghỉ, đội đương kim vô địch đã có bàn thắng thứ 2 do công của Đức Trung.

Bước sang hiệp 2, Lươn Niêu 37 buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những nỗ lực đó chỉ mang lại 1 bàn thắng danh dự do công của Tường Vân. Trong khi đó, Yên Đỗ FC đã có thêm 2 bàn thắng để ấn định tỷ số 4-1 cho trận chung kết.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao chức vô địch cho Yên Đỗ FC, giải nhì cho Lươn Niêu 37; 2 đội bóng Cầm đồ DK và Louis FC giành giải đồng hạng 3. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao các giải cá nhân gồm: cầu thủ xuất sắc nhất cho Minh Thông (Yên Đỗ FC), vua phá lưới cho Minh Tú (Cầm đồ DK) và thủ môn xuất sắc nhất cho Trung Tín (Louis FC). Được biết cơ cấu giải thưởng hơn 30 triệu đồng.

Giải năm nay quy tụ hơn 250 cầu thủ phong trào đến từ 20 câu lạc bộ bóng đá mini trong toàn tỉnh.