Volkswagen ra mắt sedan điện đầu bảng ID. Unyx 09, tiếp tục hợp tác với Xpeng

(GLO)- Volkswagen ID. Unyx 09 là mẫu sedan điện thứ hai được hãng xe Đức phát triển cùng Xpeng tại Trung Quốc, sở hữu tầm hoạt động tối đa 755 km theo chuẩn CLTC và giá khởi điểm từ khoảng 696 triệu đồng.

Volkswagen Anhui vừa chính thức ra mắt ID. Unyx 09, mẫu sedan điện cỡ trung đến lớn được phát triển với sự hỗ trợ công nghệ từ hãng xe điện Trung Quốc Xpeng. Đây là sản phẩm hợp tác thứ hai giữa hai bên, sau mẫu SUV điện ID. Unyx 08, cho thấy nỗ lực của Volkswagen trong việc tăng tốc phát triển xe điện tại thị trường Trung Quốc.

Volkswagen ID. Unyx 09 được phân phối với ba cấu hình, giá bán dao động từ 179.900 đến 249.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 696-967 triệu đồng. Xe sở hữu thiết kế fastback thể thao, đi kèm hai tùy chọn hệ truyền động một hoặc hai mô-tơ điện. Phạm vi hoạt động tối đa đạt 755 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 612 km theo WLTP.

Thiết kế fastback, trang bị chiếu sáng công nghệ cao

Ở ngoại thất, ID. Unyx 09 gây chú ý với phần đầu xe thiết kế kín, cụm đèn pha thanh mảnh và logo Volkswagen đặc trưng. Xe được trang bị hệ thống đèn pha chiếu ma trận độ phân giải cao DLP cùng cụm đèn LED tương tác khắc laser tinh thể. Các công nghệ này có khả năng chiếu dải sáng dẫn đường và vạch đánh dấu chiều rộng xe, hỗ trợ người lái khi di chuyển vào ban đêm.

Mẫu sedan điện có chiều dài 5.081 mm, rộng 1.980 mm và cao 1.509 mm hoặc 1.526 mm tùy phiên bản. Chiều dài cơ sở đạt 3.030 mm, hứa hẹn mang đến không gian cabin rộng rãi. Phong cách thể thao được nhấn mạnh bằng bộ mâm 21 inch và kẹp phanh Brembo.

Nội thất hiện đại, tích hợp trợ lý AI

Khoang cabin của ID. Unyx 09 được thiết kế theo hướng tối giản, tập trung vào trải nghiệm số. Xe sử dụng vô-lăng đa chức năng hai chấu, màn hình hiển thị thông tin dành cho người lái và màn hình cảm ứng trung tâm dạng vuông nổi, tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI).

Một trong những trang bị đáng chú ý là màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió thực tế tăng cường AR-HUD với kích thước công bố 85 inch. Bảng điều khiển trung tâm được bố trí đế sạc điện thoại không dây và hộc để cốc ẩn, góp phần tối ưu không gian sử dụng.

Công nghệ hỗ trợ lái xe từ Xpeng

ID. Unyx 09 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh VLA của Xpeng, sử dụng chip AI Turing với hiệu năng xử lý được công bố ở mức 750 TOPS. Hệ thống hỗ trợ nhiều tính năng như đỗ xe theo yêu cầu tùy chỉnh, đỗ xe từ xa và hỗ trợ lùi xe.

Việc tích hợp công nghệ của Xpeng giúp Volkswagen tận dụng năng lực phát triển phần mềm và hệ thống hỗ trợ lái xe của đối tác Trung Quốc, trong bối cảnh các hãng xe đang cạnh tranh mạnh mẽ về công nghệ thông minh trên ô tô điện.

Pin 92 kWh, sạc nhanh 5C

Volkswagen ID. Unyx 09 sử dụng bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 91,963 kWh do CATL cung cấp, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 5C. Theo công bố của Volkswagen, xe có thể bổ sung quãng đường di chuyển 250 km chỉ sau 5 phút sạc trong điều kiện phù hợp.

Hệ thống treo khí nén hai khoang do Vibracoustic cung cấp cũng là một trang bị đáng chú ý, hướng đến khả năng cân bằng giữa sự êm ái và tính ổn định khi vận hành.

Về hệ truyền động, phiên bản một mô-tơ điện có công suất tối đa 308 mã lực, phạm vi hoạt động khoảng 612 km theo tiêu chuẩn WLTP. Trong khi đó, phiên bản hai mô-tơ được bổ sung động cơ điện cầu trước công suất 188 mã lực, tạo cấu hình dẫn động hai cầu nhưng phạm vi hoạt động giảm xuống còn khoảng 571 km theo cùng tiêu chuẩn.

Với ID. Unyx 09, Volkswagen tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển xe điện dựa trên sự hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc. Mẫu sedan này kết hợp nền tảng thương hiệu Đức với công nghệ pin, phần mềm và hỗ trợ lái xe từ các đối tác nội địa, nhằm tăng sức cạnh tranh tại một trong những thị trường xe điện lớn nhất thế giới.