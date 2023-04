Tin liên quan Lê Thanh Hòa làm show thời trang thu đông ở Hà Nội

Tại show Resort 2023 diễn ra ngày 31/3, nhà thiết kế giới thiệu loạt váy áo mang tinh thần phóng khoáng. Lê Thanh Hòa kể câu chuyện mùa hè thông qua vẻ đẹp bình yên như một người đứng dưới bóng râm ngày nắng. Hình ảnh đóa hoa, bờ cát vàng, bầu trời xanh hay những gợn sóng, được anh đưa vào bộ sưu tập.

Show mở đầu bằng màn xuất hiện của dàn mẫu ở phía sau hàng cây cùng biểu tượng bóng, đúng với tên gọi Shadow. Sự tương phản giữa hai màu trắng, đen làm bật các thiết kế có gam màu ấm như hồng, cam, vàng, beige.

Phần đầu, nhà thiết kế giới thiệu những bộ váy lông. Ngoài ra, còn có các trang phục như váy cúp ngực, đầm xòe, xẻ tà cao, tôn đường cong phái đẹp.

Khi sắc độ chuyển từ gam màu ấm sang trung tính, đến pastel, cũng là lúc các thiết kế trẻ trung xuất hiện. Trong đó, phom dáng "chiếm sóng" nhiều nhất là crop top, mini dress, blazer, quần baggy, sơ mi oversize với chất liệu denim chủ đạo.

Phần cuối show, Lê Thanh Hòa mang đến loạt váy áo ánh kim, tựa tia nắng mùa hè. Chất liệu metalic, sequin và phong cách đính kết đá được nhà thiết kế tận dụng triệt để. Các đường cong uốn lượn, gợn sóng chạy dọc theo phom váy, áo tạo hiệu ứng thị giác. Cạnh đó, những mẫu váy xuyên thấu hay outfit denim cũng là điểm nhấn.

Từ thiết kế quen mắt, anh tạo những bộ trang phục phối chất liệu cứng cáp và mềm mại, giống hai cá tính mạnh mẽ, dịu dàng, tạo nên vẻ đẹp người phụ nữ. Các kiểu dáng lạ mắt như thiết kế bất đối xứng, kỹ thuật draping, xếp pli, đính kết 3D hay phong cách nhuộm tie-dye được anh chú trọng.

Xuyên suốt show diễn còn có các món phụ kiện cảm hứng từ biển cả, được thiết kế số lượng hạn chế. Đáng chú ý có mẫu túi làm bằng chất liệu trong suốt, chiếc mini-bag màu sắc hay túi đính tua rua, ánh kim.

Lê Thanh Hòa còn dùng chất liệu thân thiện môi trường như lụa Mã Châu, sợi cọ raffia. Trong đó, lụa Mã Châu (Duy Xuyên, Quảng Nam) là lựa chọn hàng đầu với những thước vải được thêu dệt độc quyền cho nhà mốt. Lê Thanh Hòa từng dùng chất liệu này cho bộ sưu tập An bởi đặc tính mỏng nhẹ, độ bóng tự nhiên, nhuộm từ trái gấc, cây hương thảo, gỗ bạch đàn và bột nghệ.

Riêng sợi cọ raffia mảnh, mỏng nhẹ nhưng chắc chắn, vốn được nhiều thương hiệu lớn trên thế giới sử dụng. Lê Thanh Hòa ứng dụng trong bộ sưu tập, tạo ra các thiết kế bay bổng, theo xu hướng thời trang bền vững.

Hơn 100 người mẫu tham gia giới thiệu bộ sưu tập, trong đó có các gương mặt nhiều kinh nghiệm như á hậu Lệ Hằng, siêu mẫu Minh Tú, chân dài Hương Ly, Hoàng Phương, Cao Thiên Trang, Thùy Dương, Nam Anh, Kim Dung, Phí Phương Anh.

Lê Thanh Hòa sinh năm 1985, tốt nghiệp thủ khoa ngành thời trang, khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Đại học Kiến trúc TP HCM. Các bộ sưu tập của anh từng được giới thiệu ở Đẹp Fashion Show, Elle Show, Vietnam International Fashion Week. Một số show cá nhân gây chú ý của nhà thiết kế gồm Lam Vũ, The Oriental Sun, Another Day, Sa Vũ, An.