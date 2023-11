Từ Quảng Trị đến Bình Định mưa rất to, đe dọa ngập lụt

Trong khi ở Bắc Bộ, do ảnh hưởng không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm sâu, có nơi rét đậm, rét hại dưới 10 độ C, thì ở Trung Bộ, từ Quảng Trị đến Bình Định đe dọa bị ngập lụt do mưa rất to

Tin liên quan Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

Dự báo ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; ở Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 17-19 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C. Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Từ ngày 14-11 đến ngày 16-11, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 150-250 mm, có nơi trên 450 mm; khu vực Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Ở phía Đông của khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa từ 50-100 mm, có nơi trên 120 mm.

Từ ngày 16 đến 17-11, ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm

Trên biển, đêm và ngày 14-11, ở vùng biển phía Tây của khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên biển, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4-6 m, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 3-5 m, riêng Vịnh Bắc Bộ sóng biển cao 2-3,5 m; biển động.

Trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đại Lộc 396,8 mm (Hà Tĩnh); Lâm Thủy 319 mm (Quảng Bình); Hướng Linh 509,4 mm (Quảng Trị); Bình Điền 479,2 mm (Thừa Thiên-Huế); Bà Nà 344,6 mm (Đà Nẵng); Ái Nghĩa 226,8 mm (Quảng Nam); Giá Vực 291 mm (Quảng Ngãi); An Quảng 133,4 mm (Bình Định); Hà Bằng 203,3 mm (Phú Yên)… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.