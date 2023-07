Thúc đẩy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ

Sáng tạo là thế mạnh của thanh niên

Hơn 5 năm công tác tại Công ty Điện lực Gia Lai, kỹ sư Phạm Kiên Cường đã có nhiều sáng tạo áp dụng hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tiêu biểu là sáng kiến “Robot vệ sinh cách điện Hotline” với nhiều lợi ích như: không tốn nhiều nhân công, nâng cao năng suất lao động, an toàn lao động cao hơn…

“Trước đây, khi vệ sinh sứ bị bụi bẩn trên các tuyến đường dây, nhóm công tác của đơn vị quản lý vận hành gồm 4 người phải thực hiện các biện pháp an toàn để có thể vệ sinh trực tiếp bằng cách xịt nước đã khử ion vào quả sứ trên đường dây. Biện pháp này tốn nhiều công sức, thời gian, đặc biệt là vấn đề an toàn cho người thực hiện. Trong nhiều trường hợp, vấn đề an toàn không đảm bảo thì công tác vệ sinh phải tạm dừng, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, vận hành lưới điện”-anh Cường cho hay.

Từ thực tế đó, anh Cường cùng với cộng sự nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm “Robot vệ sinh cách điện Hotline”. Cấu tạo của robot gồm: súng bắn nước, hệ thống camera chuẩn 4K, hệ thống điều khiển van nước; phần mềm điều khiển trên laptop được lập trình bằng ngôn ngữ Python và cài đặt sẵn các nhiệm vụ… Robot có giá 35 triệu đồng, có khả năng vận hành bền bỉ, thao tác đơn giản, dễ sử dụng và dễ dàng thay thế khi hỏng hóc.

“Robot vệ sinh cách điện Hotline” được hoàn thiện vào cuối năm 2022, đang được triển khai tại các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Gia Lai và được Tổng Công ty Điện lực miền Trung phổ biến rộng rãi tới các đơn vị thành viên.

Trong khi đó, nghiên cứu “50 trình tự đoạn gen ITS của cây thất diệp nhất chi hoa bản địa của tỉnh Gia Lai” được công bố trên GenBank-NCBI (Ngân hàng cơ sở dữ liệu sinh học của Mỹ) là thành công rất lớn đối với thạc sĩ Sinh học thực nghiệm Võ Thị Thùy Ngân-Bí thư Chi Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ.

Đam mê nghiên cứu bảo tồn các loài cây dược liệu quý, chị Ngân cùng cộng sự tiến hành khảo sát thực tế tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Tại khu vực điều tra, nhóm tác giả ghi nhận đặc điểm vùng sinh thái và đặc điểm thực vật học của 304 cây thất diệp nhất chi hoa. Qua quá trình thu thập mẫu vật, giải trình tự vùng gen và đối chiếu các trình tự trên ngân hàng gen, nhóm tác giả đã chứng minh đặc điểm thực vật học của cây thất diệp nhất chi hoa thu thập được ở Gia Lai có sự tương đồng với cây cùng loài đã được các nước khác công bố trước đó. Kết quả là cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ các nghiên cứu tiếp theo về chọn tạo giống và nhân trồng loại cây dược liệu có giá trị này.

Với những thành công trong quá trình nghiên cứu và sự năng nổ trong hoạt động Đoàn, chị Ngân được vinh danh là Công dân trẻ tiêu biểu năm 2022 vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Chị Ngân cho biết: “Đoàn viên, thanh niên phải đi đầu trong mọi công việc, nhanh nhạy, không ngừng nghiên cứu, sáng tạo. Trong quá trình đó, tôi luôn nhận được sự cổ vũ, động viên và tạo điều kiện từ lãnh đạo cơ quan”.

Tạo động lực để tuổi trẻ sáng tạo

Sáng tạo là thế mạnh của tuổi trẻ, sáng tạo mang lại những giá trị mới, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong học tập, lao động sản xuất. “Tuổi trẻ sáng tạo” là 1 trong 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn được triển khai sâu rộng trong tất cả ĐVTN. Tùy vào từng đơn vị, địa phương mà tổ chức Đoàn có cách triển khai khác nhau.

Với thanh niên công nhân là các hoạt động thi đua lao động sáng tạo, các cuộc thi tay nghề để góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Còn ĐVTN khối công chức, viên chức sáng tạo trong cải cách hành chính. Tuổi trẻ khối lực lượng vũ trang nghiên cứu, đề xuất các giải pháp trong huấn luyện; sáng chế vũ khí mới, hiện đại...

Để phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” lan tỏa sâu rộng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tích cực tuyên truyền ĐVTN hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, cuộc thi “Sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai”. Trong năm 2022, ĐVTN đã cập nhật hơn 10.600 ý tưởng, sáng tạo trên cổng website ytuongsangtao.net; trong đó có 74 ý tưởng, sáng kiến được hỗ trợ triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”, Liên hoan và tuyên dương gương tiêu biểu phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, diễn đàn “Phát huy tài năng trẻ”… Tỉnh Đoàn chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân hỗ trợ để các ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN trở thành hiện thực, áp dụng rộng rãi trong thực tiễn cuộc sống.

Anh Đậu Quang Hồng-Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh-chia sẻ: “Thanh niên là lực lượng nòng cốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để khuyến khích ĐVTN sáng tạo, Đoàn Thanh niên Công ty đã tham mưu Ban Giám đốc phát động cuộc thi nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật. Những sáng kiến, cải tiến có hiệu quả không chỉ được áp dụng trong quá trình sản xuất mà còn được biểu dương, khen thưởng”.

Tuy vậy, trong một số lĩnh vực, hoạt động sáng tạo của ĐVTN còn gặp không ít khó khăn như: sự e dè, ngại ngùng làm cản trở tư duy, khả năng sáng tạo của thanh niên; nhiều sản phẩm sáng tạo chưa bám sát nhu cầu thực tiễn; thiếu vốn để hiện thực hóa thành sản phẩm thực tế; một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm, chưa khuyến khích ĐVTN nghiên cứu, sáng tạo một cách đúng mức.

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh-thông tin: “Bên cạnh công tác định hướng, tổ chức Đoàn-Hội các cấp còn đóng vai trò cầu nối đưa các ý tưởng, giải pháp, đề xuất của các ĐVTN đến với chính quyền, đơn vị, ngành chức năng có liên quan; từ đó giúp ĐVTN hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến của mình. Để khuyến khích, tạo động lực và khơi dậy tinh thần sáng tạo, công tác tuyên dương, khen thưởng, động viên các tấm gương xuất sắc, tiêu biểu trong lao động sáng tạo cần được coi trọng và xem đây là việc làm thường xuyên”.