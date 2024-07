Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm.