Đến dự có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tại thị xã Ayun Pa. Giải chạy được UBND thị xã Ayun Pa lần đầu tiên tổ chức nhằm hưởng ứng sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ thời gian qua tại thị xã cũng như trong toàn tỉnh. Giải tạo ra không khí sôi nổi, hứng khởi chào đón năm mới 2024.

Tham gia giải Việt dã lần này có 309 vận động viên (VĐV) đến từ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như: Ayun Pa, Pleiku, An Khê, Chư Sê, Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, Đak Đoa…Các VĐV so tài ở 3 nội dung gồm: 3 km nữ, 5 km nam và 10 km nam trên đường chạy là Bờ kè Bến Mộng.

Giải đã quy tụ nhiều chân chạy đầy chất lượng để tạo ra các cuộc đua tranh sôi nổi. Kịch tính nhất là ở cự ly 5 km nam khi các VĐV trẻ đã thể hiện được tiềm năng của mình. Trong đó nổi bật là VĐV Trần Duy Thanh-người đã giành huy chương vàng nội dung 5 km nam trẻ của Giải Việt dã tỉnh năm 2023 vừa kết thúc vào cuối tháng 11. Duy Thanh đang là học sinh lớp 12 của Trường THCS và THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ) và em cũng vừa giành 1 huy chương bạc cự ly 1.500 m ở Hội khỏe Phù đổng tỉnh lần thứ XI năm 2023.

Ngay ở những km đầu tiên, Duy Thanh đã cùng Nguyễn Thành Nam (huyện Chư Sê) bứt tốc bỏ xa các đối thủ. Trong suốt đường chạy, cả 2 đã tạo ra cuộc đua song mã và phải chờ đến khoảng 100 m cuối cùng, chân chạy của huyện Đak Pơ mới có màn bứt tốc vượt qua đối thủ để giành vị trí số 1. “Em rất đam mê chạy bộ và thường sinh hoạt với các anh chị ở Câu lạc bộ An Khê Running. Khi nghe thông tin về giải này, em đã đăng ký để trải nghiệm bởi chưa bao giờ em được thử sức ở đường chạy tại Ayun Pa và may mắn đã giành được giải nhất”.

Ở nội dung 3 km, nữ chân chạy đến từ huyện Krông Pa Nguyễn Thị Duyên đã thể hiện mình là VĐV hàng đầu tại khu vực Đông Nam tỉnh. Cô từng giành huy chương vàng ở Giải chạy Marathon huyện Phú Thiện mở rộng năm 2023 và huy chương bạc ở Giải Việt dã “Chinh phục đỉnh Pờ Yầu” đã diễn ra tại xã Lơ Pang (huyện Mang Yang). Tại cuộc thi lần này, một lần nữa Nguyễn Thị Duyên băng băng về đích bỏ khá xa các đối thủ với thành tích 13 phút 32 giây trong khi người về thứ 2 là Nguyễn Thị Thủy đến từ câu lạc bộ Vovinam thị xã Ayun Pa với 14 phút 10 giây.

Thị xã Ayun Pa vốn không phải là địa phương mạnh về phong trào chạy bộ trong cả tỉnh. Song ở giải lần này, các VĐV của đơn vị chủ nhà đã có màn thể hiện xuất sắc ở cự ly 10 km khi thâu tóm các vị trí dẫn đầu. Nổi bật hơn cả là VĐV sinh năm 2002 Nông Trí Công của đơn vị Kho Kỹ thuật K54 (Cục Kỹ thuật Quân khu 5). Từ khoảng km thứ 5, anh đã có màn bứt phá để tách tốp và băng băng cán đích đầu tiên bỏ xa 2 VĐV xếp thứ 2 là Ksor Tim và Cao Văn Hậu cùng đến từ phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa).

Trí Công hồ hởi: “Là chiến sĩ nên hàng ngày chúng tôi vẫn thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nhất là chạy bộ với cự ly khoảng 10-15 km để tập sức bền. Hôm nay tôi rất vui vì tham gia chạy với đông đảo VĐV đến từ nhiều địa phương và mong rằng thị xã sẽ có thêm các giải đấu quy mô để chúng tôi có cơ hội cọ xát”.

Ở giải đấu năm nay đã để lại ấn tượng khi các đồng chí: Ayun H’Bút-Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Hữu Quế-Phó chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Trường Sơn-Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa cũng tham gia chạy với tư cách là các VĐV. Điều này đã nhận được hiệu ứng đầy tích cực đến từ người dân tại thị xã Ayun Pa cũng như các VĐV. Một trong những điểm nhấn của giải chính là cung đường Bờ kè Bến Mộng với đường chạy bằng phẳng, rộng rãi và khung cảnh rất nên thơ.

Anh Trần Văn Cường (câu lạc bộ An Khê Running) chia sẻ: “Tôi đã tham gia nhiều giải chạy cả trong và ngoài tỉnh thì đây là một trong những đường chạy đẹp nhất, không chỉ ở chất lượng mặt đường, công tác an ninh mà hơn cả là khung cảnh sông nước, núi non hùng vĩ. Nếu được quảng bá, lan tỏa hơn nữa thì các giải lần sau sẽ thu hút đông đảo chân chạy không chỉ ở Gia Lai mà những địa phương khác thích khám phá các con đường đẹp như vậy”.

Trao đổi với P.V, bà Ksor H’Khuyên-Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa, Trưởng Ban tổ chức Giải-cho biết: “Ngay ở lần đầu tiên tổ chức, giải đấu đã diễn ra tương đối thành công với sự hưởng ứng của lãnh đạo tỉnh và hàng trăm chân chạy khắp các địa phương trong tỉnh. Hy vọng giải này sẽ tạo ra sức bật mạnh mẽ cho phong trào chạy bộ của thị xã, đồng thời tạo tiền đề giúp chúng tôi tổ chức các giải đấu tiếp theo hoàn thiện hơn, với quy mô và chất lượng sẽ nâng cao hơn nữa”.

Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao giải cho các VĐV đạt thứ hạng từ 1-8 ở từng cự ly và giải VĐV lớn tuổi nhất cho ông Nguyễn Ngọc Ân (SN 1953, huyện Đak Đoa). Dịp này, UBND thị xã cũng đã trao 12 chiếc xe đạp do các nhà tài trợ ủng hộ cho các em học sinh nghèo trên địa bàn.