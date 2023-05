(GLO)- Sáng 24-4, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, đoàn vận động viên (VĐV) Kéo co của tỉnh đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng ở Giải Vô địch Kéo co Quốc gia lần thứ IX năm 2023 vừa khép lại tại tỉnh Nghệ An.