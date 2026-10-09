Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

(GLO)- Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cấp, ngành quyết liệt tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí đầu vào và giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án, phát huy tối đa dư địa phát triển trong những tháng cuối năm 2026.

Chiều 9-10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn

Trong 9 tháng qua, mặc dù điều kiện còn rất nhiều khó khăn, song kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, đạt 8,03%. Công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch và thu hút đầu tư đạt những kết quả tích cực.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Các công trình trọng điểm, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nhất là đã tổ chức khánh thành 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới; đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát cơ bản đáp ứng tiến độ. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân cơ bản ổn định và có mặt cải thiện.

Bộ máy chính quyền sau sắp xếp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; phương thức chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, bên cạnh những kết quả đạt được, kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2026 của tỉnh chưa đạt tiến độ, kịch bản đề ra.

Một số ngành, lĩnh vực có tỷ trọng lớn tăng chưa đạt kỳ vọng, nhất là sản xuất và phân phối điện; một số động lực tăng trưởng mới chưa phát huy đầy đủ.

Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nhất là lĩnh vực năng lượng, còn một số điểm nghẽn. Tiến độ một số dự án điện còn chậm do vướng quy hoạch, thủ tục chuyên ngành, đấu nối và hạ tầng truyền tải; một số nguồn điện mới chưa được đưa vào vận hành theo tiến độ, chưa kịp bổ sung năng lực sản xuất.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn - cho rằng: Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai các dự án, tỉnh cần thực hiện song song việc thống nhất phương án đền bù, giải phóng mặt bằng với cập nhật quy hoạch nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hùng Nhơn kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

“Hiện nay, một trong những vướng mắc chính là tình trạng chồng lấn quy hoạch; một số khu vực đất nông nghiệp cần chuyển đổi mục đích sử dụng cũng phải cập nhật quy hoạch, với thời gian xử lý khoảng 2-3 tháng.

Vì vậy, trong quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đền bù, cần đồng thời đẩy nhanh việc rà soát, cập nhật quy hoạch để tránh kéo dài thời gian chờ đợi” - ông Hùng đề xuất.

Trong khi đó, ông Hồ Hải Quân - Giám đốc Công ty CP Nafoods Gia Lai - kiến nghị: Để dự án sớm được triển khai, doanh nghiệp kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và thủ tục đầu tư.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Giám đốc Sở Công Thương Dương Minh Đức nêu giải pháp: Ngành Công Thương sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó ưu tiên khai thác tối đa năng lực sản xuất hiện có, nhất là tại các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực.

Sở sẽ tiếp tục rà soát, làm việc với các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho chỉ số sản xuất công nghiệp, tập trung vào các ngành chế biến nông - lâm - thủy sản, chế biến gỗ, may mặc, giày da, vật liệu xây dựng và những ngành có thị trường tiêu thụ thuận lợi.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Tố Trân cho biết: Ngành tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm mang tính liền mạch từ chỉ đạo sản xuất chuyên ngành đến công tác điều hành tại cơ sở. Tập trung theo dõi sát diễn biến thời tiết, thiên tai và tình hình dịch bệnh để bảo vệ tốt các cây trồng, vật nuôi, đảm bảo đạt năng suất, sản lượng.

Tạo đột phá trong 3 tháng cuối năm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nêu rõ: Chính phủ yêu cầu tỉnh Gia Lai trong quý IV/2026 phải đạt mức tăng trưởng GRDP 11,33%, để cả năm năm đạt mức tăng trưởng từ 8,8-9,4%.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường giao thông kết nối từ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đến Bến cảng Phù Mỹ. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, tỉnh đặt ra yêu cầu phấn đấu năm 2026 đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2%. “Đây là yêu cầu rất cao, đòi hỏi quyết tâm rất lớn và cách làm phải chủ động, hiệu quả hơn” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Xác định 3 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc về đích, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh, các cấp, ngành tập trung thúc đẩy tăng trưởng, gắn với nâng cao chất lượng phát triển.

Cùng với đó phải bám sát yêu cầu tăng trưởng quý IV/2026 ít nhất phải đạt mức tăng trưởng GRDP 11,33%; khai thác hiệu quả dư địa của các ngành, lĩnh vực và phấn đấu đạt kết quả cao nhất mục tiêu của tỉnh. Điều hành phải chủ động, sát thực tiễn; tăng trưởng phải thực chất, gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và cải thiện đời sống nhân dân.

“Tôi đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo cụ thể hóa các định hướng thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp, phân công rõ trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra kết quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, hỗ trợ tháo gỡ những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để chính quyền các cấp chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện” - Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời nhấn mạnh, trên cơ sở phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chủ quan, khách quan, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong quý IV/2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Quang Tấn

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quan điểm chỉ đạo của Trung ương là phấn đấu tăng trưởng 2 con số hằng năm. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; không để lãng phí dư địa phát triển do chậm trễ, né tránh trách nhiệm hoặc phối hợp thiếu hiệu quả. Những địa phương, đơn vị còn dư địa tăng trưởng nhưng không triển khai hết khả năng sẽ phải chịu trách nhiệm.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đổi mới phương thức điều hành theo hướng linh hoạt, chủ động cắt giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính, triển khai song song các quy trình có thể thực hiện đồng thời nhưng vẫn bảo đảm quy định pháp luật.

Về các động lực tăng trưởng, tỉnh tập trung vào những dự án hạ tầng quy mô lớn, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp và dịch vụ; đồng thời phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động nguồn lực, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Các cơ quan chức năng cần rà soát, giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, nhất là chi phí đất đai, vốn và logistics; phối hợp với các tổ chức tín dụng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn.

Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu khởi công trong tháng 10 và tháng 11-2026.

Các dự án đang triển khai phải được đôn đốc, bảo đảm tiến độ và khối lượng thực hiện theo kế hoạch. Các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp xác nhận khối lượng hoàn thành hằng tháng, làm cơ sở đánh giá chính xác đóng góp của từng dự án vào tăng trưởng kinh tế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Q.T

Với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm, chủ động xúc tiến, thu hút nhà đầu tư thứ cấp, sớm đưa đất đai và hạ tầng vào khai thác hiệu quả. Trường hợp chậm triển khai, không đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, tỉnh sẽ xem xét phương án xử lý phù hợp.

Ở lĩnh vực dịch vụ, tỉnh tập trung triển khai các chuyến bay charter, phấn đấu tổ chức chuyến bay đầu tiên vào ngày 29-10-2026, đồng thời chuẩn bị tốt các sự kiện lớn trong những tháng cuối năm như giải bóng đá quốc tế tại Pleiku, lễ hội cồng chiêng, bế mạc Năm Du lịch quốc gia và các hoạt động đối ngoại. Qua đó, tạo thêm động lực thúc đẩy du lịch, thương mại và các ngành dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sớm đi vào triển khai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung xử lý 3 vấn đề trọng tâm gồm: vốn và lãi suất, chi phí đầu vào, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với khó khăn về vốn và lãi suất, UBND tỉnh sẽ tổ chức buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại trên địa bàn để trao đổi, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó nghiên cứu cơ chế, gói tín dụng phù hợp với tình hình thực tế. Về chi phí đầu vào, các cơ quan chức năng sẽ rà soát tình hình, đánh giá những khó khăn hiện nay để có giải pháp xử lý kịp thời.

Đặc biệt, đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải chủ động vào cuộc hỗ trợ tất cả các dự án đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Trong đó, trách nhiệm của Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND cấp xã phải được xác định rõ, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các thủ tục về quy hoạch.

“Giải phóng mặt bằng phải đặt lên hàng đầu. Đây là trách nhiệm của Bí thư và Chủ tịch UBND cấp xã. Tất cả dự án của doanh nghiệp phải được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để sớm triển khai thi công.

Tỉnh sẽ kiên quyết xem xét thu hồi các dự án nếu địa phương không thực hiện hoặc chậm trễ trong quá trình triển khai” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.