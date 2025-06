Pleiku: Xuất quân chương trình “Học làm chiến sĩ công an” năm 2025

(GLO)- Sáng 8-6, Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Thành Đoàn Pleiku, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Gia Lai, Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku tổ chức lễ xuất quân chương trình “Học làm chiến sĩ công an” năm 2025.

Tham gia chương trình “Học làm chiến sĩ công an” năm nay có 87 thiếu nhi trong độ tuổi từ 10 đến 14 tuổi.

Ban tổ chức chương trình động viên các chiến sĩ công an “nhí” tại lễ xuất quân. Ảnh: M.N

Trong thời gian 6 ngày (từ ngày 8 đến 14-6), các chiến sĩ công an “nhí” được học và thực hiện đội hình, đội ngũ; tìm hiểu các quy định về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; vẽ tranh với chủ đề tìm hiểu về An toàn giao thông; huấn luyện kỹ năng phòng cháy-chữa cháy, cứu nạn cứu hộ...

Bên cạnh đó, các chiến sĩ công an “nhí” còn được thực hành cách sơ cứu, băng bó vết thương; trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, kỹ năng sinh tồn với chủ đề “Ngày học giữa đại ngàn”.

Đây là năm thứ 4 chương trình “Học làm chiến sĩ công an” được các đơn vị phối hợp tổ chức nhằm giúp thiếu nhi có sân chơi hè bổ ích, ý nghĩa; rèn luyện ý thức tự lập, kỷ luật, kỹ năng sống trong môi trường quân ngũ.

Các chiến sĩ công an “nhí” được hướng dẫn thực hiện đội hình, đội ngũ tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.N

Sau lễ xuất quân, các chiến sĩ “nhí” đã di chuyển đến Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Gia Lai để tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Học làm chiến sĩ công an”.