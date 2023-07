Tin liên quan Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, đề phòng lũ quét ở vùng núi

Kế hoạch đề ra chỉ tiêu đến năm 2030 phấn đấu giảm tối thiểu 10% thiệt hại về người do thiên tai gây ra so với giai đoạn 2010-2020, trong đó tập trung giảm thiệt hại do lũ, lũ quét, sạt lở đất; thiệt hại về kinh tế do thiên tai thấp hơn giai đoạn 2010-2020, không vượt quá 1,2% GRDP của tỉnh. Bên cạnh đó, 100% cơ quan thường trực PCTT cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu tham mưu, hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo PCTT theo thời gian thực. Phấn đấu 100% cơ quan hành chính các cấp, tổ chức và hộ gia đình vùng ảnh hưởng thường xuyên của thiên tai được tiếp nhận đầy đủ thông tin, tài liệu về thiên tai và rủi ro thiên tai, hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai; 100% lực lượng làm công tác PCTT được đào tạo, tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức và trang-thiết bị cần thiết; 100% tổ chức, hộ gia đình đảm bảo các yêu cầu PCTT theo phương châm “4 tại chỗ”. Tăng cường khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng trước thiên tai; tập trung khắc phục, xử lý vị trí trọng điểm xung yếu; hoàn thành sửa chữa, nâng cấp hồ đập thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp.

Người dân sống ở các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất được đảm bảo an toàn, hạn chế bị rủi ro khi xảy ra thiên tai; 100% khu vực trọng điểm xung yếu về PCTT được theo dõi, giám sát chủ động.