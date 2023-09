Lộ diện Top 18 vào Chung kết Miss Universe Vietnam 2023

Sau gần 2 tháng, Ban tổ chức cuộc thi Miss Universe Vietnam 2023 đã chọn 18 người đẹp bước vào vòng chung kết, được tổ chức từ ngày 18 đến 29-9 tại 2 địa điểm: tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM. Các phần thi chính thức của cuộc thi bao gồm: ghi hình phỏng vấn; trò chuyện Podcast cùng các host; ghi hình phần thi áo dài; livestream phần thi áo tắm; phỏng vấn kín với ban giám khảo; thử thách sáng tạo nội dung; các hoạt động thiện nguyện. Chương trình chung kết diễn ra vào tối 29-9 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM).

Bên cạnh danh hiệu, người chiến thắng cuộc thi sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh Hoa hậu Hoàn vũ Miss Universe 2023. Trước đó, hoa hậu sẽ được các chuyên gia hàng đầu Việt Nam huấn luyện và đào tạo để có bước chuẩn bị tốt nhất.

Ngoài danh hiệu hoa hậu, á hậu, cuộc thi năm nay sẽ có một số các giải phụ: Người đẹp Truyền cảm hứng, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Dạ hội, Người đẹp Biển, Người đẹp được yêu thích nhất. Cuộc thi có thêm giải thưởng quan trọng được quyết định bởi khán giả yêu sắc đẹp là Giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất. Thí sinh đoạt giải này sẽ được gọi tên vào top 5+1 và có 1 suất tham dự cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thúy Nga, Tổng Giám đốc Elite Việt Nam, Chủ tịch Công ty CPTM Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, top 6 sẽ có cơ hội được cử đến với 4 cuộc thi nhan sắc thế giới và điều này chưa từng có trong các cuộc thi tại Việt Nam trước đây. Theo đó, ngoài suất thi Miss Universe 2023 cho hoa hậu, ban tổ chức có 2 giải thưởng cho 4 cô gái còn lại trong top là các suất thi các cuộc thi nhan sắc quốc tế vào năm 2024.

Ban tổ chức cũng thông tin về thành phần ban giám khảo gồm có: bà Thúy Nga - Trưởng ban tổ chức; Top 11 Hoa hậu Thế giới 2015 Trần Ngọc Lan Khuê; người mẫu - MC Phương Mai; doanh nhân Chu Thị Hồng Anh. Một số giám khảo khác sẽ được công bố sau.

Tại họp báo, ban tổ chức cũng công bố vương miện dành cho hoa hậu mang tên “Life in the sunrise” (tác giả Dương Hoài Anh - người chiến thắng trong cuộc thi thiết kế vương miện do Miss Universe Vietnam 2023 tổ chức) có giá trị 2,1 tỷ đồng.