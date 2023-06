Khu vực Bắc Bộ tăng nhiệt, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/6, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển từ phía Bắc xuống và gây mưa trên khu vực các huyện: Hoài Đức, Mê Linh, Sóc Sơn của Thủ đô Hà Nội.

Trong khoảng 5 giờ 30 phút đến 9 giờ sáng 21/6, vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển, gây mưa, mưa rào và có thể có dông cho khu vực các huyện kể trên, sau đó có khả năng mở rộng sang các khu vực nội thành khác của thành phố Hà Nội; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Theo các chuyên gia khí tượng, vào thời điểm mùa hè, dông nhiệt thường xuất hiện vào buổi chiều tối, sau một ngày nắng nóng. Dông nhiệt hình thành do đối lưu rất mạnh trong khí quyển gây ra, xuất hiện thời gian ngắn nhưng thường kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh, mưa rất lớn, thậm chí cả mưa đá, vòi rồng. Các hiện tượng này rất nguy hiểm, nhất là với những người đang ở ngoài đường trong thời gian này.

Dự báo ngày và đêm 21/6: Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi, sau trời nắng nóng, riêng Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C; riêng Hòa Bình 36-38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi, sau trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng đồng bằng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C.