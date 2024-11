Huyện Chư Sê giành giải nhất tại Liên hoan các đội tuyên truyền măng non

Tham gia Liên hoan, 17 đội tuyên truyền măng non đến từ các huyện, thị xã, thành phố đã thể hiện sự am hiểu kiến thức, kỹ năng khi hoàn thành tốt 3 phần thi: chào hỏi; tuyên truyền, hùng biện; trắc nghiệm kiến thức về phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em.

Đội tuyên truyền măng non huyện Đức Cơ gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới Liên hoan. Ảnh: M.N

Các đội thi đã gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đến Liên hoan như: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi nhà; Vì trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, hãy đẩy lùi tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em; Bảo vệ trẻ em hôm nay-Tương lai vững chắc ngày mai…

Với tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của Ban tổ chức, sự công minh của Ban Giám khảo, Liên hoan các đội tuyên truyền măng non năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các đội tuyên truyền măng non.

Anh Nguyễn Chí Hiếu (bìa phải)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trao giải nhất cho đội tuyên truyền măng non huyện Chư Sê. Ảnh: M.N

Trong đó, giải nhất thuộc về đội tuyên truyền măng non huyện Chư Sê; 2 giải nhì thuộc về 2 đội tuyên truyền măng non huyện Mang Yang và Kbang; đội tuyên truyền măng non thị xã An Khê và huyện Chư Pưh đạt giải ba.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao 3 giải phụ: phần chào hỏi ấn tượng nhất; phần tuyên truyền, hùng biện hay nhất; đội thi sáng tạo nhất.