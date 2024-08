Mặc dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng những “măng non” này đã vươn lên trở thành tấm gương sáng cho bạn bè noi theo.

Nghị lực vươn lên

Một trong những “măng non” vượt khó học giỏi được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần này là em Lê Thị Niệm (dân tộc Nùng, lớp 8, Trường THCS Lê Quý Đôn, thị trấn Kbang). Bố bỏ đi từ lúc em còn học lớp 5, chị em Niệm lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Gia đình thuộc diện cận nghèo, mẹ đi làm thuê nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ trang trải sinh hoạt hàng ngày.

Thương mẹ và để có tương lai tốt đẹp hơn, Niệm luôn lạc quan, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện. Bí quyết học tốt của Niệm là tập trung nghe thầy-cô giáo giảng bài, những bài chưa hiểu thì hỏi lại để nắm chắc kiến thức. Niệm cũng lên mạng internet tìm kiếm các đề toán khó và tự giải. Nhờ chịu khó trau dồi kiến thức, 8 năm liền, Niệm đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Không chỉ chăm chỉ học tập, Niệm còn là Chi đội trưởng gương mẫu, là nòng cốt trong các phong trào văn nghệ và thể thao của trường. Niệm tích cực tuyên truyền, vận động các bạn tham gia phong trào “Thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

Niệm tâm sự: “Em cố gắng học tốt để mẹ vui. Ở trường, em luôn nhận được sự yêu thương, đùm bọc, động viên của các thầy-cô giáo. Được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, em rất vui! Đây là động lực để em nỗ lực hơn trong thời gian tới”.

Tại lễ tuyên dương, em Ksor H’ThiNa (dân tộc Jrai, lớp 7, Trường THCS Trần Quốc Toản, thị trấn Phú Thiện) để lại ấn tượng bởi gương mặt sáng, nụ cười tươi. Nghị lực vươn lên trong học tập của H’ThiNa khiến mọi người khâm phục.

Bố bỏ đi lấy vợ khác, 3 chị em H’ThiNa cùng mẹ phải thuê trọ ở tổ 10, thị trấn Phú Thiện. Vì hoàn cảnh khó khăn nên H’ThiNa sớm có ý thức tự giác, chăm chỉ học tập. Bí quyết học tốt của em là lắng nghe thầy-cô giáo giảng bài, tích cực đến thư viện đọc sách để nâng cao kiến thức. Ở nhà, H’ThiNa hướng dẫn 2 em học tập, phụ làm việc nhà.

Chính sự tự lập, chủ động đã giúp H’ThiNa đạt thành tích cao trong học tập và đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp liên đội nhiều năm liền. H’ThiNa bày tỏ: “Mẹ em đi làm thuê rất vất vả, tiết kiệm lắm mới đủ trang trải cuộc sống và cho chúng em đi học. Em ước mơ trở thành giáo viên để giúp các em nhỏ có thêm kiến thức”.

83 thiếu nhi được tuyên dương lần này là những tấm gương tiêu biểu, dù hoàn cảnh khó khăn nhưng đều quyết tâm phấn đấu, nỗ lực vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường và Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Trại hè yêu thương

Ngoài lễ tuyên dương, Tỉnh Đoàn và Hội đồng Đội tỉnh còn tổ chức trại hè nhằm bồi dưỡng kỹ năng, tạo sân chơi bổ ích cho các em trước thềm năm học mới. Dưới sự hỗ trợ của cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên Tổng phụ trách Đội, 6 tiểu trại đã được dựng trên khoảng sân chính của Trường UKA Gia Lai rực rỡ sắc màu. Các trại đều được đầu tư, có tính sáng tạo, mang tên các anh hùng dân tộc nhỏ tuổi như: Kim Đồng, Vừ A Dính, Trần Văn Ơn, Nguyễn Bá Ngọc, Kpă Klơng, Lê Văn Tám.

Những khẩu hiệu hành động mang tính định hướng, giáo dục cao như: Măng non đất nước-Tiếp bước cha anh; Măng non tươi tốt định tương lai; Chăm ngoan học tốt-Tiếp bước cha anh; Hăng say lao động, luyện tài năng… cùng với ánh đèn, cờ hoa đã tạo nên không gian sinh động, ấn tượng cho từng tiểu trại.

Anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh: Trại hè và lễ tuyên dương thiếu nhi dân tộc, thiếu nhi nghèo vượt khó được tổ chức 2 năm 1 lần nhằm ghi nhận sự cố gắng của các em trong thời gian qua; cổ vũ, động viên các em tiếp tục phấn đấu vươn lên đạt kết quả cao trong thời gian tới.

Trong chuỗi hoạt động của trại hè, 83 thiếu nhi tiêu biểu đã dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) và nơi thờ Bác; tham quan tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng tỉnh. Các em còn cùng nhau tham gia hoạt động trải nghiệm workshop tô tượng, viết thư pháp, làm mô hình bong bóng.

Nhiều em đã phát huy được sự tự tin, sáng tạo, kỹ năng qua các hoạt động tập thể; thảo luận và tập huấn những kỹ năng thực hành xã hội: giao tiếp, ứng xử, vượt qua sự sợ hãi của bản thân, cách giải quyết các tình huống thường xảy ra trong cuộc sống thường ngày.

Tại đêm lửa trại “Vòng tay bè bạn”, 83 thiếu nhi tiêu biểu nắm tay nhau nối thành vòng tròn lớn và hát vang những bài hát yêu thích. Tất cả tạo nên sự đoàn kết, gắn bó, để lại những kỷ niệm đẹp với trại hè ý nghĩa này.

Em Vũ Thành Tâm (lớp 4, Trường Tiểu học Đak Krong, huyện Đak Đoa) bày tỏ: “Tham gia trại hè, em được gặp gỡ, làm quen với nhiều bạn. Chúng em đoàn kết, vượt qua nhiều thử thách do Ban tổ chức trại hè đưa ra. Những trải nghiệm bổ ích giúp em hình thành kỹ năng và tạo tâm lý thoải mái để sẵn sàng bước vào năm học mới”.