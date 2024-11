Hơn 600 chân chạy nhí nô nức chinh phục Gia Lai City Trail 2024

Đây là lần đầu tiên Ban tổ chức giải Gia Lai City Trail đưa nội dung này vào chương trình chạy và đã thu hút đông đảo vận động viên (VĐV) nhí tham gia.

Nội dung 2km Kids có sự tham gia của hơn 600 chân chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thống kê, Ban tổ chức đã phát ra hơn 600 bib cho các VĐV ở cự ly này. Song trên thực tế, nhiều em nhỏ dù không mang bib cũng hào hứng tham gia giải để hòa mình vào bầu không khí sôi động.

Trước khi sự kiện diễn ra, thời tiết tại TP. Pleiku nói chung và khu vực xã Biển Hồ nói riêng tương đối bất lợi với những cơn mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình di chuyển của các VĐV đến với giải chạy. Vì tất cả các VĐV nhí đều được cha mẹ, người thân dẫn đến.

Đường chạy 2km của giải dọc theo đường Tôn Đức Thắng với những đoạn dốc khá cao. Ảnh: Văn Ngọc

Rất may, đến khoảng 16 giờ, trời đã tạnh và xuất hiện ánh nắng nhẹ với không khí mát mẻ tạo điều kiện thuật lợi cho các runner nhí. Đúng 17 giờ, hơn 600 runner đã cùng nhau xuất phát với những tiếng hò reo náo nhiệt.

Cự ly 2km được xuất phát ở cổng Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ rồi di chuyển theo đường Tôn Đức Thắng đến ngã 3 giao nhau với đường Ký Con sẽ quay ngược lại. Với đặc thù của các runner dưới 10 tuổi, công tác đảm bảo an toàn giao thông trên đường chạy đặc biệt được quan tâm.

Niềm vui vỡ òa của các runner nhỏ tuổi. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức đã tiến hành chặn toàn bộ phương tiện trên một làn đường của đường Tôn Đức Thắng để tạo điều kiện cho các VĐV. Do đó, những chân chạy nhí đã thoải mái so tài trên đường chạy rộng rãi, an toàn.

Nội dung chạy 2km cho các em nhỏ là hoạt động khá đặc biệt không chỉ giúp các em tăng cường thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe; mà còn là cơ hội để gắn kết gia đình khi nhiều phụ huynh sẵn sàng chạy theo động viên con cái. Với họ, đây là sự kiện rất đặc biệt khi được cùng nhau trải nghiệm hoạt động quy mô lớn.

Các VĐV phấn khởi với huy chương hoàn thành cự ly của mình. Ảnh: Văn Ngọc

Anh Nguyễn Thế Hiếu (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi tập chạy bộ được hơn 2 năm nay. Thấy vậy, cậu con trai 8 tuổi của tôi cũng xin cho chạy cùng. Thời gian học của cháu khá dày không dành được nhiều cho việc chạy bộ, song mỗi cuối tuần cháu cùng vợ chồng tôi chạy buổi sáng. Đó là khoảng thời gian rất đặc biệt với gia đình khi cả nhà được bên nhau sau một tuần học tập và làm việc. Tôi đăng ký cho cháu tham gia giải này để được tận hưởng không khí tuyệt vời của giải cũng như giúp cháu dạn dĩ, tự tin, hòa đồng hơn”.

VĐV Kiều Đức Huy về đích đầu tiên ở nội dung của nam. Ảnh: Văn Ngọc

Dù chỉ là giải chạy cho VĐV dưới 10 tuổi song có không ít chân chạy sở hữu tốc độ đáng nể. Ở nội dung của nữ, chân chạy Nguyễn Tuệ Linh chỉ mất 10 phút 39 giây để cán đích đầu tiên. Trong khi tốp 1 ở nội dung của nam là Kiều Đức Huy (8 tuổi) với đôi chân thoăn thoắt của mình đã về đích với thành tích 9 phút 23 giây.

“Bình thường em hay đi đá bóng vào mỗi cuối tuần, để tăng cường thể lực em cũng hay chạy bộ cùng ba. Hôm nay em rất vui vì đã đạt giải nhất ở nội dung này và em sẽ chăm chỉ tập luyện để tham gia các giải đấu tiếp theo”-em Huy hồ hởi.

Sau đây là những hình ảnh ấn tượng ở cự ly 2km Kids của giải năm nay:

Nhiều chân chạy nhí sở hữu tốc độ đáng nể. Ảnh: Văn Ngọc

Các phụ huynh trông chờ màn thể hiện của con. Ảnh: Văn Ngọc

Lực lượng Cảnh sát Giao thông đảm bảo an toàn cho đường chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Các chân chạy "tí hon" đã xuất sắc chinh phục cự ly 2km. Ảnh: Văn Ngọc

Các runner nhí thể hiện quyết tâm chinh phục cự ly 2km. Ảnh: Văn Ngọc

Màn cosplay nổi bật của một nam VĐV. Ảnh: Văn Ngọc

Một gia đình đã có trải nghiệm đặc biệt khi cùng nhau về đích. Ảnh: Văn Ngọc



Runner nhí cũng hoàn thành cự ly 2km trên xe đẩy của mẹ. Ảnh: Văn Ngọc

VĐV tí hon một mình băng băng về đích. Ảnh: Văn Ngọc