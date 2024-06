Hoa hậu Việt Nam 2022 quyến rũ với váy cưới

Đăng quang Hoa hậu Đền Hùng năm 1992, kể từ đó tới nay, nhan sắc của mỹ nhân Hà Thành Giáng My dường như không thay đổi…

Nhà thiết kế Đỗ Long hé lộ 8 thiết kế mới do 8 người đẹp đình đám thể hiện. Anh cho biết bộ sưu tập mới được lấy ý tưởng từ áo yếm, áo dài và các chất liệu truyền thống nên sẽ không có thiết kế sexy phản cảm.

Mùa hè năm nay vẫn dành chỗ cho trang phục họa tiết. Những chiếc váy in họa tiết điệu đà, áo cách điệu kẻ sọc hay đầm dài thêu hoa lá mang đến vẻ ngoài thời thượng và cảm nhận dịu nhẹ, thoáng đãng.

Được Ban tổ chức 'Tuần lễ thời trang Thượng Hải - Shanghai Fashion Week KIDS WEAR' mời trình diễn với vai trò chính của cả hai mùa thời trang, Ngô Gia An An (nghệ danh An Cát Diệp) trở thành một trong những mẫu nhí Việt là vedette của một tuần lễ thời trang quốc tế.