H'Hen Niê, Ngọc Châu, Xuân Hạnh đi bè đến sàn catwalk trong show Lê Thanh Hòa

Show thời trang giới thiệu bộ sưu tập Thu Đông 2024 (Fall Winter 2024) NTK Lê Thanh Hòa vừa được tổ chức vào chiều ngày 20.9 tại Tràng An, Ninh Bình sau lần dời do điều kiện thời tiết.

NTK Lê Thanh Hòa sinh năm 1985, tốt nghiệp Thủ khoa ngành thời trang của trường Đại học Kiến trúc TP. HCM. Anh được biết đến rộng rãi với phong cách thiết kế thanh lịch, tinh tế, chú trọng chất liệu cao cấp và những kỹ thuật đặc biệt. Các bộ sưu tập của Lê Thanh Hòa từng được giới thiệu ở Đẹp Fashion Show, Elle Show, Fashion Voyage, Vietnam International Fashion Week... Một số show cá nhân gây chú ý của anh bao gồm Lam Vũ, The Oriental Sun, Another Day, Sa Vũ, An, Shadow.

Theo Thùy Dung P (TNO)