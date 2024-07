Gia Lai giành 13 huy chương ở Giải bơi cứu đuối thanh thiếu nhi toàn quốc

Giải năm nay do Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức từ ngày 25-6 đến 2-7. Giải đã quy tụ gần 600 VĐV thuộc 21 tỉnh, thành, ngành, đơn vị, các câu lạc bộ (CLB) bơi lội trên cả nước.

Các VĐV đã tranh tài ở các nội dung thi trò chơi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng về bơi an toàn, phòng-chống đuối nước và ở 90 nội dung bơi cá nhân, tiếp sức.

Ở giải này, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh đã lập đoàn gồm 3 cán bộ, huấn luyện viên và 11 VĐV được tuyển chọn từ các CLB có phong trào bơi mạnh ở TP. Pleiku và huyện Chư Sê. Đây đều là những VĐV đã đạt thành tích cao ở Giải Vô địch Bơi lội tỉnh năm 2024 vừa kết thúc vào đầu tháng 6 cũng như đã có kinh nghiệm tham gia nhiều giải đấu khu vực và toàn quốc.

Sau khi kết thúc nội dung thi đấu của mình, các tay bơi trẻ của Gia Lai đã giành 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Cụ thể, VĐV Trần Đăng Khoa (CLB Go Swimming, TP. Pleiku) đã giành 2 huy chương vàng ở nội dung 50 m và 100 m bơi ếch nam lứa tuổi 12-13 .

VĐV Phạm Nhật Anh (huyện Chư Sê) giành 2 huy chương vàng ở cự ly 50 m và 100 m bơi tự do nam lứa tuổi 12-13; VĐV Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên (CLB Go Swimming, TP. Pleiku) giành 1 huy chương vàng nội dung 200 m bơi tự do nam lứa tuổi 14-15.