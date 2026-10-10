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Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị tài chính công, tài sản công cho công chức cấp xã

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Sáng 10-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Sở Tài chính phối hợp với Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (Kiểm toán Nhà nước) khai mạc khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị tài chính công, tài sản công cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường".

Tham dự khóa bồi dưỡng có 440 học viên là lãnh đạo HĐND, UBND, lãnh đạo các phòng chuyên môn và công chức phụ trách lĩnh vực tài chính, ngân sách, tài sản công tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

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Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng. Ảnh: Dũng Nhân

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang nhấn mạnh: Việc chuyển từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp đã tạo ra những thay đổi lớn trong công tác quản lý tài chính, ngân sách. Trước đây, cấp tỉnh quản lý 28 đầu mối, nay Sở Tài chính và các cơ quan trong khối tài chính trực tiếp quản lý 135 xã, phường.

Trong khi đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính có nhiều biến động sau sắp xếp, một số cán bộ được điều chuyển vị trí công tác, phải tiếp cận những nhiệm vụ chuyên môn mới.

Đáng chú ý, công tác tài chính cấp xã hiện nay bao quát nhiều lĩnh vực, từ quản lý ngân sách, đầu tư, đất đai, giá cả đến tài sản công và tài chính hành chính sự nghiệp.

Mỗi lĩnh vực đều chịu sự điều chỉnh của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật riêng, đòi hỏi cán bộ cơ sở phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Vì vậy, khóa bồi dưỡng lần này là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã củng cố kiến thức, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao năng lực tham mưu, quản lý và điều hành ngân sách, tài sản công, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

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440 cán bộ, công chức cấp xã tham gia khóa bồi dưỡng. Ảnh: Dũng Nhân

Diễn ra trong 2 ngày (10 và 11-10), khóa bồi dưỡng tập trung vào 4 chuyên đề: phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và trách nhiệm quản lý ngân sách cấp xã; lập, phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách; điều hành ngân sách, xử lý cuối năm và quyết toán ngân sách; quản lý, mua sắm và khai thác tài sản công.

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Ông Huỳnh Hữu Thọ - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Kiểm toán nhà nước) trình bày chuyên đề tại khóa bồi dưỡng. Ảnh: Dũng Nhân

Bên cạnh việc cập nhật các quy định, chính sách và quy trình nghiệp vụ, khóa bồi dưỡng còn dành thời gian để học viên trao đổi, thảo luận, giải quyết những tình huống phát sinh trong thực tiễn.

Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng tham mưu, quản lý, điều hành ngân sách và tài sản công, đồng thời hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

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