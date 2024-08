Dự báo thời tiết cả nước trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ lễ 4 ngày, từ 31/8 đến hết 3/9 Dương lịch. Dự báo thời tiết miền Bắc những ngày này tương đối thuận lợi để người dân đi lại, vui chơi, giải trí.

Miền Bắc mưa dông đến cuối tháng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, Hà Nội và các tỉnh, thành thuộc khu vực Đông Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa đang hứng mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Mưa lớn tập trung vào đêm 24 đến sáng 25/8.

Ngày 24/8, Tây Bắc Bộ cục bộ mưa to với lượng mưa có nơi trên 30mm. Từ đêm 24/8 đến đêm 25/8, khu vực này mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 200mm. Từ ngày 26/8, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ xu hướng giảm dần.

Sau đợt mưa lớn này, Bắc Bộ chuyển sang trạng thái ít mưa trong giai đoạn từ 26/8 đến hết tháng 8.

Ngoài ra, chiều tối và tối 24/8, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Từ Nghệ An đến Ninh Thuận, nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết phổ biến trong những ngày tới, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các địa phương ở Trung Bộ cần đề phòng mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm.

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Trung Bộ và tập trung trong khoảng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/2024, sau đó cường độ và phạm vi nắng nóng suy giảm dần. Tháng 9, Bắc Bộ và khu vực Tây Nguyên nhiều ngày mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở mức cao đến rất cao.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Theo bảng cập nhiệt nhiệt độ và thời tiết các địa phương của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia trong 10 ngày tới (từ 25/8-2/9), Hà Nội tạnh ráo, trời có mây, không mưa trong các ngày từ 30/8-2/9. Nhiệt độ trong ngày dao động 27-33 độ C, thuận lợi để người dân đi lại, về quê hoặc đến các địa điểm du lịch nghỉ lễ.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái... trong các ngày 31/8-2/9 trời có mây, không mưa.

Tại TP Đà Nẵng, từ 25/8-30/8, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở mức 34 độ C, trời có mây, không mưa. Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiệt độ ở thành phố này tăng nhẹ, cao nhất 35 độ C, trời ít mây, thời tiết chuyển nắng nóng.

Thời tiết nắng nóng với nhiệt độ trong ngày dao động 26-35 độ C cũng duy trì ở Đà Nẵng đến ngày 2/9.

Cũng theo bảng cập nhật này, TP.HCM có mưa rào và dông trong khoảng thời gian từ 25/8 - 2/9 với nhiệt độ cao nhất ngày dao động 31-33 độ C. Hình thái thời tiết này cũng xuất hiện ở Lâm Đồng trong thời kỳ dự báo với nhiệt độ trong ngày ở ngưỡng tương đối mát mẻ, 15-27 độ C.

Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Nguyễn Huệ (VTCNews)