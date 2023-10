(GLO)- Ngày 1 và 2-10 (nhằm ngày 17 và 18-8 âm lịch), đình Cửu An (xã Cửu An, thị xã An Khê) tổ chức cúng Quý Thu. Dịp này, Ban nghi lễ đình thông báo Di tích đình Cửu An và Dinh Bà nằm trong quần thể di tích lịch sử Tây Sơn Thượng Đạo, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào đầu năm 2022; Ấp Tây Sơn Nhì được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.