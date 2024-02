Đầu Xuân hứng khởi với thể thao

5 giờ sáng mùng 1 Tết, hàng chục thành viên của Câu lạc bộ Gia Lai Marathon đã tập trung cùng nhau tham gia chương trình chạy bộ chào Xuân nhận lì xì khủng. Chạy bộ là môn thể thao phát triển rất mạnh trong những năm qua và hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các runner. Dù vừa đón khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, song nhiều người vẫn hào hứng tham gia sự kiện này, đặc biệt có nhiều runner xa quê, ít có dịp tham gia các sự kiện cùng những người đam mê chạy bộ tại Phố núi.

Để tạo điểm nhấn trong ngày mùng 1 Tết, các runner đã chạy cự ly 11,11 km ở các tuyến đường xung quanh Bờ kè suối Hội Phú. Nhằm khích lệ các chân chạy, Ban tổ chức đã đưa ra nhiều phần thưởng hấp dẫn như tất cả người tham gia đều nhận được lì xì của Ngân hàng Vietinbank Gia Lai và bốc thăm may mắn để nhận thưởng 4 chiếc áo Cao nguyên xanh khát vọng vươn xa của Công ty TNHH một thành viên in ấn và may mặc Tâm Nguyễn.

Anh Lê Văn Tiến-thành viên Ban tổ chức hồ hởi: “Đây là năm đầu tiên chúng tôi tổ chức chương trình này nhằm tạo ra sự hứng khởi trong năm mới, tất cả mọi người được hít thở bầu không khí trong lành trên cung đường chạy rực rỡ sắc xuân. Ai nấy đều phấn khởi khi được sum vầy với những người có cùng đam mê và hoàn thành cự ly chạy rất ý nghĩa. Trong năm tới, làng chạy Gia Lai sẽ có nhiều sự kiện lớn. Hy vọng với sự khởi đầu này, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ và thành công”.

Câu lạc bộ Cầu lông TH Ayun Pa mở cửa khai xuân ngay từ mùng 2 Tết. Thời gian qua, Ayun Pa là địa phương có sự phát triển mạnh mẽ trong làng cầu tỉnh nhà không chỉ về số lượng mà cả chất lượng của các tay vợt. Từ sáng sớm, đã có nhiều tay vợt phong trào đến sân tập luyện với hy vọng có một khởi đầu khỏe khoắn trong năm mới.

Anh Trần Văn Tiến (phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) phấn khởi: “Công việc của tôi khá áp lực, phải làm việc ngay cả trong dịp Tết. Chưa kể dịp Tết thường đắm chìm trong những cuộc ăn uống, tiệc tùng với người thân. Nên khi được cầm vợt ra sân thi đấu thấy sảng khoái vô cùng, nó khiến chúng tôi cởi bỏ những áp lực, tái tạo năng lượng cho một ngày mới với nhiều hoạt động. Tôi nghĩ việc chơi thể thao không phân biệt lễ, Tết, thậm chí được chơi vào ngày Tết thế này càng quý giá hơn ngày thường”.

Với thể thao thành tích cao Gia Lai, trong dịp Tết Nguyên đán này, các vận động viên cũng sẽ thượng đài so găng ở sự kiện đêm võ đài tại tỉnh Bình Định. Đây là chương trình do Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định tổ chức tại khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP. Quy Nhơn) với các võ sĩ đến từ Bình Định, Phú Yên, Gia Lai... Đây là sự kiện lớn được tổ chức thường niên nhằm tạo khí thế cho ngày xuân, cống hiến những màn đấu võ đẹp mắt cho khán giả, đưa võ thuật tiếp cận gần hơn với người dân.

Ông Trần Bảo Sơn-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cho biết: “Năm nào vào dịp Tết, chúng tôi cũng lập đoàn võ sĩ tranh tài ở sự kiện này. Đợt này, Trung tâm sẽ cử 6 vận động viên tham gia. Đây sẽ là dịp cọ xát tốt cho các vận động viên Gia Lai khi được so găng cùng nhiều võ sĩ chất lượng cũng như giúp các em có một tinh thần phấn chấn trong năm mới để hướng đến nhiều giải đấu chính thức quan trọng sẽ diễn ra trong tháng 3-2024”.

Trong khi đó, câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai sẽ có một trong những đợt tập trung sau Tết sớm nhất từ trước tới nay. Cụ thể, các cầu thủ sẽ có buổi tập đầu tiên của năm Giáp Thìn vào chiều mùng 3 Tết. Đây là động thái cho thấy tân huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đang rất quyết tâm và nghiêm túc cho cuộc đua trụ hạng ở V.League 2024. Bởi họ sẽ có chuyến làm khách trên sân khách của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vào ngày 18-2 (tức mùng 9 Tết). Đây là trận cầu rất quan trọng mang tính chất 6 điểm với đội bóng của bầu Đức và cũng là trận đấu đầu tiên của chiến lược gia họ Vũ trên cương vị mới.