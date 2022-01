5 xu hướng thời trang giúp các nàng tỏa sáng tại buổi tiệc cuối năm

Để nhấn nhá cho set đồ đính lông vũ của mình, các quý cô có thể lựa chọn các kiểu dáng giày cao gót ánh kim phối ton-sur-ton với clutch ánh kim cùng vài món nữ trang để cân bằng tổng thể trang phục.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta lại được dịp quây quần bên nhau để chào đón một mùa lễ hội rực rỡ sắc màu.

Để tỏa sáng ở các buổi tiệc tùng cuối năm, các quý cô không thể bỏ lỡ 5 xu hướng thời trang dự tiệc vừa điệu đà vừa thời thượng này.

Trang phục đính lông vũ

Nếu như trước đây, chi tiết lông vũ thường được các nhà thiết kế tỉ mỉ đính lên các thiết kế dòng may đo cao cấp xa hoa, thì giờ đây trang phục Ready-to-wear đính lông vũ không còn quá đỗi xa lạ với các tín đồ thời trang nữa. Đặc biệt, mùa lễ hội sắp tới là dịp tuyệt vời để diện các thiết kế hết mực điệu đà này đến các bữa tiệc.

Để nhấn nhá cho set đồ đính lông vũ của mình, các quý cô có thể lựa chọn các kiểu dáng giày cao gót ánh kim phối ton-sur-ton với clutch ánh kim cùng vài món nữ trang để cân bằng tổng thể trang phục.

Hoa tai to bản

Một trong những điểm cộng khác giúp các nàng thu hút mọi ánh nhìn ở các buổi dạ tiệc chính là lựa chọn cho mình một kiểu hoa tai to bản phù hợp. Đặc biệt, tinh thần “more is more” của maximalism là điểm nhấn chính của nền thời trang trong nửa cuối năm 2021.

Với những gam màu sáng và họa tiết nổi bật, phong cách này không chỉ lan tỏa tinh thần lạc quan mà còn dẫn lối nhiều xu hướng độc đáo khác trong thời gian tới.

Mở đầu cho sự thống trị làng mốt của maximalism, tại sao các nàng không thử biến tấu trang phục với một kiểu hoa tai to bản cho mùa lễ hội năm nay?

Trang phục bằng lụa

Nhiều thập kỷ qua, lụa được xem là một trong những chất liệu vải biểu trưng cho nét đẹp thanh lịch của những người phụ nữ. Tất nhiên, lụa cũng có rất nhiệu loại, trong đó có thể kể đến lụa organza, chiffon, taffeta, mikado, satin…

5 xu huong thoi trang giup cac nang toa sang tai buoi tiec cuoi nam hinh anh 3

Cho đến tận ngày nay, lụa vẫn là chất liệu không thể nào thiếu trong tất cả các bộ sưu tập thời trang của các nhà mốt danh tiếng.

Bên cạnh tinh thần “more is more," giới mộ điệu có thể hình dung thời trang năm 2021 là gợi cảm và thoải mái. Do đó, những kiểu đầm slip, đầm suông hoặc các kiểu dáng đầm cut-out gợi cảm bằng lụa là những sự lựa chọn hoàn hảo cho dịp lễ cuối năm nay.

Đồ đính sequin

Một trong những xu hướng thời trang đang “làm mưa làm gió” trong địa hạt thời trang năm 2021, và hứa hẹn vẫn được giới mộ điệu ưa chuộng trong vài năm tới phải kể đến trang phục đính sequin.

Từ các thiết kế đầm blazer, đầm dạ hội cho đến các món phụ kiện thời trang đắt giá như giày bốt, túi xách đính sequin, tất cả mang đến một vẻ ngoài xa hoa, lộng lẫy cho người mặc, tạo nên muôn vàn khoảnh khắc thời trang đáng nhớ bằng thứ ánh sáng tuyệt đẹp, xua tan không khí ảm đạm của năm cũ, từ hiệu ứng bắt ánh sáng lấp lánh của sequin.

Muôn kiểu biến tấu với đồ da

Cuối cùng, ngoài sequin, làng mốt 2021 còn là “sân chơi” của trang phục làm bằng da. Theo đó, các nhà thiết kế muốn phác họa hình ảnh người phụ nữ hiện đại không chỉ nữ tính, gợi cảm mà còn làm toát lên thế giới nội tâm mạnh mẽ của họ. Tất nhiên, da là chất liệu lý tưởng để biến những ý tưởng đó của các nhà thiết kế thành hiện thực.

Mùa lễ hội năm nay, trang phục da không chỉ dành cho các cá tính thời trang mạnh mẽ mà là dành cho tất cả mọi người theo đuổi các phong cách thời trang khác nhau.