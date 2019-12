Thanh Khoa trở lại sàn diễn sau khi đăng quang Hoa hậu Sinh viên thế giới

Hoa hậu Thanh Khoa sau khi trở về từ Hàn Quốc lại tiếp tục tất bật với sự nghiệp người mẫu trên các sàn diễn thời trang hàng đầu.





Sau hơn nửa tháng âm thầm dự thi Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019, Thanh Khoa đã xuất sắc chạm đến vương miện danh giá với danh hiệu cao nhất.



Với kĩ năng người mẫu cũng như kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp, cô luôn là đại diện nổi bật nhất trong 50 thí sinh tham dự cuộc thi.



Mới đây, tân Hoa hậu đã chính thức quay trở lại sàn diễn thời trang sau khi đảm nhận cương vị mới. Thanh Khoa xuất hiện tại buổi triển lãm nghệ thuật “Cục im lặng” của NTK Nguyễn Công Trí với vai trò khách mời cũng như người mẫu.





Trình diễn trong bộ sưu tập đầu tiên với vị trí chốt màn, người đẹp tự tin sải bước catwalk điêu luyện với thần thái đầy thu hút. Ảnh: Kiếng Cận.





Việc tham gia vào đấu trường nhan sắc quốc tế đã giúp cô tiếp xúc với nhiều người có kinh nghiệm cũng như học hỏi phong cách trình diễn đa dạng từ quốc gia khác nhau.





Thanh Khoa sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông cùng số đo 3 vòng đạt chuẩn lần lượt là 82- 64-92. Ảnh: Kiếng Cận.





Trước khi trở thành Tân Hoa hậu Sinh viên Thế giới, người đẹp còn sở hữu khá nhiều thành tích nổi bật khác như giải Gương mặt thời trang cuộc thi Elite Model Look 2014, Top 5 AsianTop Fashion Model of the Year trong khuôn khổ Asian Fashion Award 2014 và gần đây nhất là Top 15 Miss World Vietnam 2019.



Những thành tích đáng nể cũng chính là yếu tố giúp cô trở thành Tân Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2019. Đặc biệt, lòng trắc ẩn cũng như những hoạt động thiện nguyện của cô đã chạm đến trái tim của khán giả và ban giám khảo cuộc thi. Cô chia sẻ với may mắn khi sở hữu danh hiệu mới, cô sẽ tiếp tục hành trình nhân ái của mình để có thể giúp đỡ những mảnh đời khó khăn xung quanh mình.





Thanh Khoa sở hữu vẻ đẹp lạ. Ảnh: Kiếng Cận.





Chia sẻ về lần quay lại sàn diễn thời trang lần này, Thanh Khoa bày tỏ: “Tình yêu của Khoa đối với dàn diễn tự nhiên như từng hơi thở. Đi thi Hoa Hậu Sinh Viên Quốc Tế được gần một tháng nên cũng vắng mặt ở các show thời trang trong nước làm Khoa nhớ sàn diễn, ánh đèn sân khấu và các bạn đồng nghiệp rất nhiều.



Khi về nước với cương vị mới liền được lời mời tham dự show diễn Cục Im Lặng của anh Công Trí khiến cho Khoa thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm xúc quay lại sàn diễn lần này vừa hào hứng vừa được chị em đồng nghiệp chúc mừng chiến thắng ở cuộc thi vừa rồi nên cảm thấy rất vui”.

https://laodong.vn/giai-tri/thanh-khoa-tro-lai-san-dien-sau-khi-dang-quang-hoa-hau-sinh-vien-the-gioi-775313.ldo



Theo Linh Chi (Báo Lao Động)