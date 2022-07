Đưa hàng Việt sang Thái Lan

Chiều 8-7, UBND TP HCM phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức "Diễn đàn kết nối doanh nghiệp (DN) Thái Lan - TP HCM".





Tham dự diễn đàn, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết trong nhiều năm qua, TP HCM là đối tác quan trọng của các nhà đầu tư Thái Lan với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TP HCM và Thái Lan năm 2021 đạt hơn 2,8 tỉ USD. Về đầu tư, tính đến hết năm 2021, Thái Lan có 235 dự án với tổng vốn hơn 482 triệu USD, xếp thứ 12/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào TP HCM.



Các DN Thái Lan đầu tư chủ yếu vào các ngành như: cơ khí, hóa chất, thực phẩm, vật liệu xây dựng, du lịch, dịch vụ kho bãi, logistics… Hằng năm, TP HCM đón nhiều đoàn DN Thái Lan đến tìm hiểu cơ hội làm ăn và tiềm năng hợp tác trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, Hội chợ - Triển lãm sản phẩm Thái Lan được tổ chức hằng năm đã góp phần củng cố mối quan hệ thương mại, đầu tư giữa TP HCM và Thái Lan.



Thái Lan đang xuất siêu sang Việt Nam.



Ông Phan Chí Thành, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, đánh giá: "Dư địa hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch giữa hai nước vẫn còn rất lớn nếu phát huy được sự kết nối kinh tế trực tiếp giữa địa phương với địa phương và giữa DN với DN. Ở lĩnh vực đầu tư, Thái Lan đầu tư sang Việt Nam 13 tỉ USD trong khi Việt Nam chỉ mới đầu tư sang Thái Lan 32 triệu USD, không phải do DN Việt Nam thiếu năng lực mà chủ yếu chưa quan tâm đến thị trường này bằng những thị trường khác như: Lào (Việt Nam đã đầu 5 tỉ USD), Campuchia (3 tỉ USD). Về thương mại, hiện nay Việt Nam đang nhập siêu từ Thái Lan, các DN cần tăng cường quảng bá, mở rộng kênh phân phối tại Thái Lan qua kênh siêu thị của một số DN Việt hoặc qua thương mại điện tử".



Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội DN Thái - Việt Bangkok, nhìn nhận dù hàng Việt Nam, đặc biệt là thực phẩm, rất đa dạng, chất lượng, bao bì đẹp nhưng có rất ít tại Thái Lan. "Nguyên nhân do rào cản kỹ thuật của Thái Lan, khiến cho việc đăng ký lưu hành sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam kéo dài, từ 6 - 12 tháng. Do đó, Việt Nam cần đẩy mạnh các hoạt động đàm phán để Thái Lan có thể công nhận tiêu chuẩn hàng hóa Việt Nam, hỗ trợ cho việc đẩy mạnh xuất khẩu" - ông Minh đề nghị.

Theo Ngọc Ánh (NLĐO)