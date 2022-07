Giá vàng hôm nay 30-7: Lạm phát tại Mỹ nóng lên, vàng tăng giá mạnh

Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tăng mạnh trong bối cảnh dữ liệu liên quan đến lạm phát tại Mỹ đi lên, nhà đầu tư mạnh tay bán ra USD, lãi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.



Giá vàng tăng 100 ngàn đồng/lượng

Giá vàng hôm nay của thế giới tiếp tục tăng



Đầu ngày 30-7, giá vàng hôm nay thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần tại 1.767 USD/ounce, tăng thêm 10 USD/ounce sau khi đã tăng tổng cộng 36 USD/ounce trong hai phiên giao dịch trước.



Như vậy, qua 3 phiên giao dịch (từ 28 đến rạng sáng 30-7), giá vàng thế giới đã tăng 46 USD/ounce.



Giá vàng hôm nay (30-7) ở nước ta sẽ được các doanh nghiệp công bố lúc 8 giờ 30 phút. Theo đó, giá vàng trong nước có thể biến động khó lường.







Trước đó, do từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 29-7 giá vàng thế giới tăng mạnh nên trong khoảng thời gian này giá vàng SJC tăng 500.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 66,7 triệu đồng/lượng.



Theo giới phân tích, giá vàng hôm nay biến động mạnh khi dữ liệu liên quan đến lạm phát tại Mỹ nóng lên. Cụ thể đêm qua, Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số giá chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE) tháng 6-2022 tăng 0,6%, cao hơn 0,1 điểm % so với dự báo là 0,5%. Theo đó, PCE tính theo năm leo lên 4,8% - mức cao nhất trong 40 năm qua, báo hiệu lạm phát tại Mỹ chưa hạ nhiệt.



Phản ứng thông này, giới đầu tư tài chính giảm mức độ nắm giữ USD, khiến giá trị của đồng tiền này lao xuống dốc, tạo động lực cho giá vàng hôm nay vọt lên.



Do USD giảm giá nên lãi suất trái phiếu Mỹ giảm theo. Từ đó, một số nhà đầu tư dịch chuyển một phần vốn vào kim loại quý. Giá vàng hôm nay có thêm sức mạnh để bật tăng.



Một số nhà phân tích cho rằng dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ là con dao hai lưỡi đối với thị trường vàng. Bởi lẽ, lạm phát tiếp tục tăng có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thắt chặt chính sách tiền tệ nhiều hơn. Đồng USD có thể tăng giá trong tương lai, tạo sức ép lên giá vàng thế giới.



Phillip Streible - chiến lược gia thị trường tại sàn giao dịch hàng hóa Blue Line Futures (Mỹ) nhận định nếu lạm phát vẫn còn gia tăng thì FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất mạnh mẽ làm cho đà tăng của giá vàng thế giới bị hạn chế.



Thế nhưng, ông Louise Street, nhà phân tích tại Hội đồng vàng thế giới (WGC) nhận xét thị trường vàng sẽ mang lại cơ hội và thách thức trong nửa cuối năm 2022. Nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn sẽ tiếp tục khuyến khích hoạt động đầu tư vàng vì nhiều quốc gia đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế.

Theo Thy Thơ (NLĐO/Ảnh: Tấn Thạnh - Đồ họa: Ngọc Trinh)