Dừng đà lao dốc, giá vàng đang tăng trở lại

Giá vàng trên thị trường thế giới vào chiều nay đã dừng đà giảm và đang tăng trở lại.



Giá vàng thế giới vào chiều nay đã dừng đà giảm giá. Ảnh: Kitco



Sau khi liên tiếp giảm giá mạnh và để mất mốc giá cao nhất mọi thời đại là trên 1.910 USD/ounce trong phiên giao dịch buổi sáng, giá vàng thế giới vào chiều nay đang có xu hướng tăng mạnh trở lại.



Theo đó giá vàng thế giới hiện đang được giao dịch ở mức giá 1.929,3 USD/ounce và tương đương mức tăng gần 20 USD so với giá đóng cửa phiên vào trưa cùng ngày.



Giá vàng thế giới đã tăng trở lại gần 20 USD trong phiên giao dịch chiều nay. Ảnh: Kitco



Đây là mức tăng trở lại rất mạnh của giá vàng thế giới bởi thực tế trong chiều này, giá vàng thế giới từng có thời điểm giảm mạnh xuống chỉ còn 1.868 USD/ounce.



Với mức giá 1.929,3 USD/ounce như hiện nay, giá vàng đang lấy lại đỉnh giá cao nhất mọi thời đại và thậm chí vượt qua đỉnh giá 1.910 USD/ounce lập được vào năm 2011.



Theo giới phân tích thị trường, vàng quay đầu giảm giá mạnh chủ yếu do hoạt động chốt lời và thông tin Nga đã trở thành nước đầu tiên trên thế giới chế tạo và đăng ký vaccine chống COVID-19. Hoạt động bán ra đã bất ngờ dẫn tới một làn sóng bán tháo do giới đầu tư cài đặt sẵn ở các mức để cắt lỗ.



Vàng giảm mạnh còn do chứng khoán Mỹ tăng vọt lên các đỉnh cao kỷ lục mới và Quốc hội Mỹ nhiều khả năng sẽ thông qua một gói kích thích mới. Giới đầu tư kỳ vọng 2 đảng tại Mỹ sẽ giải quyết những bất đồng để thông qua một chương trình giải cứu mới, hỗ trợ khoảng 30 triệu người Mỹ thất nghiệp.



Tuy nhiên, về dài hạn, giá vàng vẫn được dự báo vẫn ở trong xu hướng tăng. Căng thẳng Mỹ - Trung và đại dịch COVID-19 còn phức tạp và quan trọng hơn là một khối lượng tiền khổng lồ được các nước bơm ra thị trường là các yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ đối với vàng.



Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC trong sáng nay chỉ còn được giao dịch ở mức giá cao nhất 50,5 - 52,8 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm tới 3 triệu đồng mỗi lượng so với chốt ngày hôm qua.



Tuy nhiên với biến động mới trên thị trường thế giới, giá vàng trong nước nhiều khả năng sẽ có điều chỉnh rất mạnh khi giao dịch trở lại vào sáng mai, 13.8.2020.



