Giá vàng rớt thảm bởi tình trạng chốt lời, tiệm vàng hẹn khách "tuần sau qua lấy tiền"

Sáng 11/8, giá vàng tiếp tục ngày thứ 4 giảm giá liên tiếp sau thời gian dài tăng sốc. Chỉ sau vài ngày, kim loại quý đã bị thổi bay 5-7 triệu đồng/lượng, người dân tiếp tục mang vàng đi bán.





Thị trường vàng thế giới vừa ghi nhận phiên bán tháo mạnh nhất trong vòng 2 tháng qua của SPDR- quỹ đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới. Tính từ ngày 3-7/8, SPDR mua vào 26,1 tấn vàng nhưng chỉ trong ngày 7/8 khi giá vàng bật lên mốc cao nhất trong lịch sử thì quỹ này đã chốt lời 5,84 tấn.



Đây là số lượng vàng bán ra cao nhất của SPDR tính theo tuần kể từ đầu tháng 4 tới thời điểm này. Ngay lập tức, giá vàng giao ngay rơi xuống sát 2.033 USD/ounce, tương đương khoảng 57 triệu đồng/lượng, so với 2 ngày trước giảm khoảng 42 USD/ounce, tương đương giảm khoảng 1,2 triệu đồng/lượng. Cùng chiều với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước lao dốc không phanh.



Mở phiên giao dịch ngày 11/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 55,68 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 57,52 triệu đồng/lượng, giảm 970.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 760.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch hôm qua 10.8. Chênh lệch giá mua – bán hiện là 1,84 triệu đồng/lượng.



Trong khi đó, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 56,30– 57,30 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 10.8. Chênh lệch giá bán hiện cao hơn giá mua 1 triệu đồng/lượng.



Giá vàng liên tục lao dốc, người dân tiếp tục mang vàng đi bán.





Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, giá vàng lại tiếp tục “lao dốc không phanh khi SJC niêm yết chỉ còn 54,930 - 56,770 (mua vào – bán ra), giảm 1,510-1,720 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) so với phiên giao dịch ngày hôm qua.



Bảo tín Minh Châu giao dịch vàng SJC ở mốc 55,20 - 56,50 (mua vào – bán ra), giảm 1,3-1,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) so với giao dịch ngày 10/8.



Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 55,2 -56,6 triệu đồng/lượng,giảm 1.400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên hôm qua.



Khách hàng có vàng bán từ 1 lượng vàng trở lên sẽ phải chờ từ 3-7 ngày mới nhận được tiền mặt.



Theo ghi nhận của PV, số lượng giao dịch tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đã giảm đáng kể so với cuối tuần trước. Hơn nữa, người bán từ 1 lượng vàng trở lên được hẹn “thứ 4 tuần sau quay lại lấy tiền” vì tiệm vàng đã hết sạch tiền mặt.



Là một nhà đầu tư lướt sóng, chị H trú tại (Ba Đình, Hà Nội) cho rằng vì quá kỳ vọng vào giá vàng nên chị phải chịu lỗ cả trăm triệu đồng chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần.



“Tôi mua 40 lượng vàng vào ngày 6/8 tại phiên buổi sáng với giá 59,8 triệu đồng/lượng. Đến ngày 7/8, thấy giá vàng lên mốc 61 – 62,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra) nhưng tôi chỉ mang bán 20 lượng vàng, thu lời 24 triệu đồng. Số vàng còn lại tôi hy vọng đến phiên tăng giá tiếp theo thì mang bán, tuy nhiên vàng liên tục lao dốc”, chị H kể.



Vì lo sợ giá vàng lại tiếp tục xuống tiếp nên sáng nay, dù phải chịu lỗ 4,6 triệu đồng/lượng và phải chờ 1 tuần sau mới lấy được tiền nhưng chị chấp nhận bán vì thấy bạn bè cùng “lướt sóng” vàng đều mang bán.



“Tôi thấy lướt sóng vàng quá rủi ro vì chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần tôi phải ôm lỗ 92 triệu đồng. Cũng may mắn vì tôi mới dốc hết 1/3 số tiền đang có để đầu tư nếu không thì lỗ quá lớn”, chị H nói.



Người dân xếp hàng chờ bán vàng.



Bà Toan (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, thấy giá vàng liên tục hạ nên bà mang 2 lượng vàng đi bán, tuy nhiên thấy nhân viên bên Bảo tín Minh Châu nói chốt giá giao dịch ngày hôm nay nhưng đến thứ 7 tuần sau mới trả tiền nên bà đi cửa hàng khác.



“Tôi mang vàng qua cửa hàng Phú Quý SJC ngay gần đó thì cũng được trả lời hết tiền mặt, nếu giao dịch bây giờ thì thứ 6 (tức 3 ngày nữa) tôi quay lại lấy tiền. Với mức thời gian chờ đợi này ngắn hơn nên tôi đồng ý bán với giá 56,6 triệu đồng/lượng”, bà Toan nói.



Là 1 trong số ít người đi mua vàng trong sáng nay, bà Loan (trú tại Long Biên, Hà Nội) cho biết mình vừa mua 1 lượng vàng SJC với giá 56,6 triệu đồng để phòng khi ốm đau, bệnh tật chứ không có mục đích đầu tư.





Chỉ có một số ít người đi mua vàng trong sáng nay với mục đích tiết kiệm.



“Giờ tôi già rồi, có ít tiền mang đi mua vàng để đấy thôi. Mấy hôm trước thấy giá cao quá nên chưa mua được, hôm nay vàng hạ thấp nên mang tiền đi mua, phòng khi ốm đau, bệnh tật thì mang dùng hoặc mất đi còn để lại được 1 chút cho con cháu”, bà Loan chia sẻ.



Trần Xuân Dũng – Trưởng phòng Kinh doanh vàng miếng của Phú Quý cho biết, trên thị trường thế giới đã có hành động chốt lời trong phiên cuối ngày thứ 6 nên thị trường trong nước ngày thứ 7 và chủ nhật khách hàng đi bán số lượng nhiều khiến giá vàng trong nước co sát với giá vàng thế giới tại thời điểm này.



Khu vực bán vàng trang sức vắng người mua.



“Đây chỉ là thời điểm chốt lời của các quỹ đầu tư, nếu như giá vàng không xuống dưới 2.000 USD/ounce thì có thể từ giờ đến cuối tuần thì giá vàng sẽ tăng tiếp lên 2.100 USD/Ounce là hết sức bình thường, thậm chí có thể lên đến 2.200 USD/Ounce tính từ giờ đến cuối năm nay”, ông Dũng nhận định.



Mặc dù vàng quay đầu giảm khá mạnh trong phiên đầu tuần trên thị trường châu Á. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế thế giới dự báo cho rằng, vàng sẽ còn tiếp tục tăng giá khi mà mâu thuẫn Mỹ-Trung lên cao, cuộc bầu cử tại Mỹ đang đến gần và đại dịch COVID-19 vẫn khó lường. Việc vàng điều chỉnh sau một đợt tăng dữ dội là dễ hiểu.



https://danviet.vn/gia-vang-rot-tham-boi-tinh-trang-chot-loi-tiem-vang-hen-khach-tuan-sau-qua-lay-tien-50202011813351614.htm

Theo Hồng Cảnh (Dân Việt)