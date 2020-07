Vàng lập đỉnh trên 50 triệu đồng/lượng: Người dân bán ra để chốt lời

(GLO)- Lượng giao dịch mua vào tại nhiều cửa hàng vàng trên địa bàn tỉnh tăng vọt khi giá vàng liên tục leo thang trong vài ngày gần đây và đang lập đỉnh trong 9 năm qua.

Tại các trung tâm kim hoàn PNJ thuộc Chi nhánh PNJ Gia Lai, giá niêm yết chiều 9-7 của vàng miếng PNJ là 50,1-50,65 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), vàng miếng SJC là 50,15-50,5 triệu đồng/lượng, vàng 99% (24K) là 49,55-50,35 triệu đồng/lượng, vàng 75% là 36,51-37,91 triệu đồng/lượng… So với ngày 8-7, giá vàng đã tăng thêm 100 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào-bán ra.

Trung tâm Kim hoàn PNJ 504 Hùng Vương-Chi nhánh PNJ Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo

Bà Trần Thị Hằng-Cửa hàng trưởng Trung tâm Kim hoàn PNJ 504 Hùng Vương-Chi nhánh PNJ Gia Lai-cho biết: Khi giá vàng bắt đầu tăng cao thì cũng là lúc lượng mua vào tăng mạnh. Chỉ trong vòng 3 ngày qua, giá vàng liên tục biến động tăng, lượng khách hàng đến bán vàng để chốt lời tăng đột biến. Trong khi đó, lượng bán ra đối với vàng miếng, vàng chỉ (nhẫn tròn) gần như không tăng, còn vàng trang sức hiện sức tiêu thụ khá chậm so với cùng kỳ năm 2019.

“Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình kinh tế khó khăn khiến thu nhập của người dân giảm sút, gần đây lại thêm vụ vỡ nợ trên địa bàn TP. Pleiku làm cho một số nhà đầu tư bị ảnh hưởng. Dù giá vàng tăng cao nhưng người dân chỉ mua vàng trang sức và vàng phục vụ cưới hỏi, không còn kiểu ồ ạt mua “lướt sóng” để chốt lời khi giá vàng tăng cao như trước”-bà Hằng nói.



Ông Hoàng Ngọc Minh-chủ Doanh nghiệp tư nhân Vàng Vĩnh Thạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam-thông tin: “Mấy ngày nay, khi vàng liên tục tăng giá, lượng vàng mua vào tại cửa hàng tăng đến 200% so với mức bình quân của thời điểm giá vàng ổn định. Còn lượng vàng bán ra (đối với vàng chỉ, vàng miếng) gần như không có biến động. Đối với vàng trang sức, người dân chỉ mua theo nhu cầu nên sức mua mấy ngày qua cũng không tăng”.



Qua khảo sát tại một số cửa hàng lớn ở TP. Pleiku, chênh lệch giá vàng miếng mua vào-bán ra chỉ còn khoảng 400-500 ngàn đồng/lượng. Chị Hồ Thị Tâm (tổ 8, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho hay: Khi vàng lên 50,3 triệu đồng, chị đã đem 2 lượng đi bán để lấy tiền xử lý công việc. So với lúc mua giá 38 triệu đồng/lượng, khoản tiền lời khi bán ra thời điểm này là gần 24 triệu đồng/2 lượng vàng. Còn chị Nguyễn Thị Thu Hà (tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku) thì chia sẻ: “Cách đây gần 9 năm, giá vàng cũng đã vọt lên cao dẫn đến việc nhiều người đổ xô đi mua vàng cất trữ. Nhưng sau đó, giá vàng quay đầu giảm mạnh, nhiều người đã bán cắt lỗ. Do vậy, tôi xác định vàng cũng là một kênh đầu tư, khi thấy giá đã đạt đỉnh, tôi bán để chốt lời, lấy tiền đầu tư kênh khác”.

Người dân đến giao dịch tại tiệm vàng Vĩnh Thạnh (TP. Pleiku). Ảnh: Vũ Thảo



Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đánh giá: “Trong vài ngày gần đây, giá vàng liên tục lập đỉnh khi đạt 50,4 triệu đồng/lượng. Tuy vậy, thị trường Gia Lai không ghi nhận có tình trạng ồ ạt “lướt sóng”, mua vào khi giá vàng bắt đầu nhích lên, rồi căn khi giá đạt đỉnh thì bán ra để chốt lời. Ngược lại, người dân đã rút kinh nghiệm có thời điểm cách đây 9 năm, giá vàng cũng đã tăng lên đến 49 triệu đồng/lượng, nhưng sau đó lại quay đầu giảm mạnh, khiến nhiều người lỡ mua lúc giá đạt đỉnh, sau đó phải chịu lỗ nặng. Thời điểm này, nhiều người có tiền vẫn đang dè dặt, thăm dò, dù kênh đầu tư vào vàng đang hấp dẫn hơn các kênh đầu tư khác”.

Ông Minh thông tin thêm, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, cộng với sự suy giảm kinh tế toàn cầu thì giá vàng được dự báo có khả năng sẽ đạt đến khoảng 1.900 USD/ounce, lúc đó sẽ kéo vàng trong nước đạt mốc khoảng 60 triệu đồng/lượng.



Tuy nhiên, đó chỉ là nhận định dựa trên dự báo tình hình chung. Hiện giá vàng trong nước đang thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 600 ngàn đồng/lượng. Đây là kết quả của việc điều hành bằng các chính sách của Nhà nước để bình ổn giá, không để xảy ra xáo trộn thị trường vàng trong nước.



VŨ THẢO