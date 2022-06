Á hậu Trương Thị May tái xuất với 'Kẻ đào mồ', quay ở nghĩa trang

Với đoạn trailer hơn 1 phút, loạt tình tiết gay cấn của Kẻ đào mồ khiến người xem tò mò. Đặc biệt, sự trở lại màn ảnh rộng của Trương Thị May sau khi đoạt giải Cánh diều vàng năm 2009 được khán giả trông đợi.

Thuộc thể loại điều tra kinh dị, Kẻ đào mồ kể về câu chuyện ở một miền quê đầu thế kỷ 19. Tại mảnh đất khô cằn này, sự chênh lệch giữa người giàu và nghèo được thể hiện rõ rệt. Lúc bấy giờ, trong vùng xuất hiện những vụ đào mồ người giàu tại nghĩa trang, khiến sở cẩm (cảnh sát An Nam thời Pháp thuộc) mất ăn mất ngủ. Bạch Liên (Trương Thị May) trở thành nghi can số một vì là người trông coi nghĩa trang và được các gia đình giàu có nhờ canh mộ. Không chỉ vậy, từ một lý do bí ẩn, cô luôn xuất hiện giữa đêm khuya tại nghĩa trang vào những hôm vừa có người hạ huyệt.

Á hậu Trương Thị May tái xuất màn ảnh với Kẻ đào mồ. Ảnh: TRAILER PHIM

Ngoài Trương Thị May, phim còn có sự góp mặt của Nhất Duy, Đức Hải, Ngọc Trai, Bảo Anh, Xuân Hương, Bạch Long, Phương Dung, Bảo Trí, Tấn Bo, Dũng Nhí…

Từ những hình ảnh đầu tiên, bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Công Hậu đã nhanh chóng tạo sự chú ý với khán giả khi khai thác chủ đề điều tra kết hợp yếu tố kinh dị, trên nền bối cảnh mang đậm màu sắc Việt.

Chưa dừng lại ở đó, trailer chính thức của Kẻ đào mồ tiếp tục đưa khán giả đến hàng loạt tình tiết đen tối và ám ảnh. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, bối cảnh chính của Kẻ đào mồ được quay trực tiếp trên nghĩa trang Tà Nung, tỉnh Lâm Đồng. Đây là một nghĩa trang lâu đời. Đạo diễn Công Hậu cho biết dù trong suốt quá trình quay, cả đoàn phim vẫn giữ được đúng tiến độ nhưng họ cũng gặp không ít các hiện tượng tâm linh.

Phim khai thác chủ đề điều tra kết hợp yếu tố kinh dị. Ảnh: TRAILER PHIM

Bên cạnh cặp đôi chính Nhất Duy - Trương Thị May mang nhiều ẩn số, dàn diễn viên phụ đều là những cái tên thực lực như nghệ sĩ Xuân Hương, Bạch Long, Bảo Trí, Tấn Bo, Dũng Nhí, Đức Hải, Ngọc Trai...

Kẻ đào mồ quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội. Ảnh: TRAILER PHIM

Ngoài nội dung xoay quanh đề tài đào mồ hiếm khi được khai thác trên màn ảnh Việt, màn nên duyên của Nhất Duy và Trương Thị May cũng là chủ đề mang đến nhiều hứng thú cho khán giả. Chia sẻ về lý do quyết định tái xuất màn ảnh, Trương Thị May cho biết: “Với May, Kẻ đào mồ đã khiến May thích thú. Hơn nữa, Kẻ đào mồ lại sở hữu kịch bản hay và chứa đựng tâm huyết lớn của đạo diễn Công Hậu. Thế nên, khi tham gia dự án này, May thấy hào hứng và rất mong đợi ngày phim được ra mắt. Bởi đó là một thành quả của hàng trăm con người đã theo đuổi dự án này”.

Trương Thị May từng đoạt giải Cánh diều vàng năm 2009. Ảnh: TRAILER PHIM

Đồng thời, nữ diễn viên cũng cho biết thêm vai diễn Bạch Liên đến với mình như một cái duyên và cô tin vào duyên phận ấy. Trong khi đó, đạo diễn Công Hậu khẳng định vai diễn Bạch Liên chỉ có thể là Trương Thị May. "Vì chỉ có May mới toát lên cái tinh thần và khí chất gần nhất với nhân vật của tôi. Đó là một cô gái hiếu thảo, chân thành. Thành thật, trước khi tôi bấm máy dự án này, có rất nhiều người đã ngỏ ý muốn tham gia bằng việc đóng góp kinh phí cho đoàn phim và mong muốn hóa thân thành Bạch Liên. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình chỉ cần chọn sai diễn viên chính thôi là cả bộ phim ‘gãy’ liền. Tôi đã casting rất nhiều lần May là lựa chọn tốt nhất", đạo diễn nói. Được biết, buổi lễ ra mắt phim sẽ diễn ra vào ngày 30.6 tại TP.HCM trước khi chính thức công chiếu vào tháng 7.