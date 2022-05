Êkíp 'Bắc Kim Thang' tiếp tục làm phim từ truyện kinh dị Việt bán chạy

Tác giả Thảo Trang là một cây bút chuyên thể loại tiểu thuyết có yếu tố kinh dị, sử dụng các yếu tố văn hóa, tâm linh của Việt Nam. Cô đã và đang xuất bản nhiều truyện trên trang Facebook của mình để độc giả đọc miễn phí như "Lời nguyền con rối," "Nhật Bình đoạt mạng" - được xây dựng dựa trên những sự kiện có thật và "Ngủ cùng người chết" về vấn nạn buôn bán người qua biên giới trong khung cảnh kinh dị, tâm linh...

Với tiểu thuyết đầu tay - "Tết ở làng Địa Ngục," nhà văn cho biết truyện đã bán hết 100 bản in đặc biệt chỉ trong 13 tiếng đồng hồ. Lần in đầu tiên đạt 4000 bản, gấp khoảng 3-4 lần so với lượng in thông thường; khoảng 2000 quyển đã được trong vòng 40 ngày; sự tăng từ lượng nghe truyện trên các kênh YouTube Bibim Bắp và Nguyễn Huy cũng được ghi nhận.