Lan Ngọc tuyển chọn mỹ nam đóng cùng phim mới 'Cô gái từ quá khứ'

Rất đông đảo diễn viên Gen Z đã đến casting phim Cô gái từ quá khứ với mong muốn được diễn chung cùng hai “ngọc nữ” sáng giá bậc nhất làng điện ảnh Việt: Lan Ngọc và Kaity Nguyễn.

Dự án phim điện ảnh Cô gái từ quá khứ thuộc Vũ trụ mỹ nhân của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito đã chính thức được khởi động. Sau khi có thông báo tuyển chọn gương mặt nam diễn viên Gen Z sẽ xuất hiện trong dự án này cùng hai nữ chính Lan Ngọc và Kaity Nguyễn, hơn 350 hồ sơ đăng ký đã được gửi về. Sau vòng tuyển chọn online, bộ đôi đạo diễn đã quyết định mở buổi private casting để gặp gỡ trực tiếp các ứng cử viên. Đặc biệt, quyền quyết định ai sẽ trúng vai được hai đạo diễn phó thác hoàn toàn cho 2 nữ chính của Cô gái từ quá khứ.



Lan Ngọc cùng đạo diễn Namcito tại buổi casting. Ảnh: MAR6

Lan Ngọc gây bất ngờ khi mạnh dạn xuống tóc để chuẩn bị cho Cô gái từ quá khứ. Ảnh: MAR6

Xuất hiện tại buổi casting cùng mái tóc ngắn lạ mắt ở vai trò giám khảo, Ninh Dương Lan Ngọc vô cùng hào hứng. Cô cho biết: “Theo thông lệ của MAR6, cứ sau mỗi một phim sẽ tìm kiếm một gương mặt nam hoàn toàn mới cho điện ảnh Việt. Lan Ngọc từng cùng hai anh “khai mở” Lê Xuân Tiền và sau hai phần phim Gái già lắm chiêu, anh chàng cũng đã có một vị trí nhất định trong giới giải trí, được khán giả công nhận về diễn xuất. Rồi sang phần V của Kaity, Khương Lê là nhân tố khiến ai đi xem phim về cũng phải xuýt xoa. Vì vậy, Lan Ngọc rất ngóng đợi ở Cô gái từ quá khứ để xem gương mặt mới toanh nào sẽ được lựa chọn để đào tạo diễn xuất và đóng cùng mình”.



Bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito cùng hai nữ chính Lan Ngọc, Kaity Nguyễn. Ảnh: MAR6

Buổi casting Cô gái từ quá khứ có sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi bật trong các chương trình truyền hình thực tế như Stephen Nguyễn - chàng Tây quán quân của The Next Face Vietnam 2021, Nguyễn Quang Thuận (team Xuân Lan) và Lưu Cao Phát (team Hương Giang) trong The Next Gentleman mùa đầu tiên. Ngoài ra, nhiều người mẫu, influencer trong làng thời trang như Khoai Vũ, Kang Chul, Trần Tuấn Dương, Giàu Phạm, Phan Huy Hoàng… cũng đến dự tuyển.



Kaity Nguyễn và Lan Ngọc năng nổ tương tác và thử thách diễn xuất của các ứng viên. Ảnh: MAR6

Lan Ngọc rất hào hứng khi được nhìn thấy tài năng, nhiệt huyết của các bạn trẻ Gen Z. Ảnh: MAR6

Tại buổi casting, Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn thi nhau “ra đề” khó cho các ứng viên nhằm khai phá tiềm năng của họ. Hai nữ diễn viên của Cô gái từ quá khứ liên tục đặt ra nhiều tình huống để các chàng trai thể hiện diễn xuất của mình, thậm chí bước lên tận khu vực trình diễn để tương tác với họ. Dàn mỹ nam Gen Z đã nỗ lực hết mình để chinh phục hai “chị đẹp” lẫn bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito.



Kaity Nguyễn đặt ra tình huống để các chàng trai thể hiện diễn xuất. Ảnh: MAR6

Nói về lý do nhắm đến đối tượng Gen Z cho Cô gái từ quá khứ, đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ: “Tôi luôn muốn tạo cơ hội cho những gương mặt mới trong phim của mình. Các bạn Gen Z bây giờ rất giỏi và tôi không ngại huấn luyện, hướng dẫn cho những “tấm chiếu mới” kể cả khi họ chưa có kinh nghiệm diễn xuất”.

Phim điện ảnh Cô gái từ quá khứ hiện đang thực hiện khâu tiền kỳ, hai nữ diễn viên chính Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn đã hoàn thành buổi quay first-look và chụp ảnh pre-teaser poster, sẵn sàng chờ ngày đẹp để chính thức ra mắt “diện mạo” mới của mình trong phim. Bộ phim điện ảnh đầu tiên từ Vũ trụ mỹ nhân của đạo diễn Bảo Nhân - Namcito dự kiến khởi chiếu vào cuối năm 2022.