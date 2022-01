Ninh Dương Lan Ngọc nói gì trước danh xưng vượt Kaity Nguyễn, Diễm My 9x?

Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ nhận được chiếc cúp cho danh hiệu "Đại mỹ nhân điện ảnh Việt" từ đoàn phim "Vũ trụ mỹ nhân". Chính điều này khiến cô cảm thấy áp lực trước các bạn diễn Jun Vũ, Kaity Nguyễn, Phương Anh Đào, Diễm My 9x.



Lan Ngọc áp lực trước danh xưng vượt Kaity Nguyễn, Diễm My 9x. Ảnh: ĐPCC

Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất màn ảnh với loạt phim trong "Vũ trụ mỹ nhân". Tại buổi công bố, đạo diễn Bảo Nhân - Namcito và ekip bất ngờ trao tặng 5 chiếc cúp cho 5 cô gái của mình.

Với Lan Ngọc là danh hiệu "Đại mỹ nhân màn ảnh Việt", với Diễm My 9x là "Mỹ nhân phong cách", với Kaity là "Mỹ nhân Gen Z", Jun Vũ nhận cúp "Mỹ nhân thuần khiết" và Phương Anh Đào là "Mỹ nhân đa sắc".

Mọi chuyện dấy lên tranh luận khi 4 cô gái còn lại chỉ được những chiếc cúp đại diện cho thế mạnh, đặc trưng của chính mình thì Ninh Dương Lan Ngọc được gọi với danh xưng "Đại mỹ nhân màn ảnh Việt".

Đạo diễn Namcito cho biết: “Danh hiệu được trao tặng dựa trên những thành quả của mỗi diễn viên trong sự nghiệp, cũng như hình ảnh đã gắn liền với họ trong suốt thời gian qua. Mỗi mỹ nhân khi bước vào "Vũ trụ mỹ nhân" sẽ được xây dựng và định hình với một hình ảnh khác nhau kèm theo đó là danh hiệu khác nhau.”

Trước bất ngờ này, Lan Ngọc cho biết cô bị áp lực với danh xưng này: “Lan Ngọc đang cảm thấy rất áp lực khi nhận được danh hiệu "Đại mỹ nhân màn ảnh Việt này". Đối với tôi, danh xưng khi đặt ra phải được sự công nhận của khán giả, giới chuyên môn và các anh em trong nghề. Lan Ngọc cảm ơn hai đạo diễn Namcito - Bảo Nhân cùng với công chúng đã luôn yêu thương, quan tâm tôi trong những năm vừa qua. Với danh hiệu này, Lan Ngọc sẽ phải cố gắng thêm rất nhiều cho xứng đáng trong "Vũ trụ Mỹ nhân”.



Ninh Dương Lan Ngọc. Ảnh: ĐPCC

Kaity Nguyễn. Ảnh: ĐPCC

Phải công nhận rằng thời gian qua, Ninh Dương Lan Ngọc từng có màn lột xác ngoạn mục khi thoát khỏi hình ảnh “gái quê” gắn liền với bản thân suốt nhiều năm liền để vào vai một “gái già” gợi cảm, xinh đẹp, sang trọng và thời trang trong “Gái già lắm chiêu 2”. Sau đó, cô đóng “Gái già lắm chiêu 3” bên cạnh hai nữ diễn viên gạo cội NSND Lê Khanh và NSND Hồng Vân, giúp bộ phim mang về doanh thu hơn 165 tỉ đồng.

Bên cạnh công bố dàn mỹ nhân, các dự án đầu tiên từ “Vũ trụ mỹ nhân” đã được hé lộ là phim điện ảnh “Cô gái từ quá khứ” và dự án Premium Original Series “Tứ đại mỹ nhân”.

Với dự án điện ảnh “Cô gái từ quá khứ”, Ninh Dương Lan Ngọc được ghép chung cùng Kaity Nguyễn. Xét về lực diễn, Ninh Dương Lan Ngọc có nhiều kinh nghiệm tham gia phim với tổng doanh thu lên đến gần 500 tỉ đồng. Trong khi đó, Kaity Nguyễn dù kém đàn chị 10 tuổi nhưng lại nhận được nhiều giải thưởng lớn về diễn xuất, mới đây nhất, cô đã được trao giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc" của Cánh Diều Vàng 2020 qua vai diễn Lý Linh trong "Gái già lắm chiêu V".

"Cô gái từ quá khứ" còn có sự tham gia của NSND Lê Khanh với hai vai trò diễn viên và dẫn dắt diễn xuất dành cho hai nữ chính của bộ phim.

NSND Lê Khanh cho biết: “Vai trò dẫn dắt diễn xuất khiến tôi rất xúc động. Nhìn thấy các thế hệ diễn viên trẻ dõi theo, đồng cảm với chúng tôi là điều tuyệt vời. Tự nhiên tôi cũng cảm thấy mình là một phần trách nhiệm của sự kỳ vọng từ khán giả đối với dự án này. Đằng sau cái đẹp của hai cô “con gái” này chính là nhiệm vụ truyền tải sự bí ẩn mà hai đạo diễn Namcito - Bảo Nhân đã gửi gắm đến tôi”.

Khi được hỏi liệu rằng cô có quá được ưu ái khi đóng vai chính trong 2 phim của "Vũ trụ Mỹ Nhân", Lan Ngọc cho biết: “Tôi cảm ơn hai anh đạo diễn Namcito - Bảo Nhân luôn yêu thương, dành cho tôi những dự án hay. Khi đóng first look đầu tiên của "Vũ trụ mỹ nhân", tôi và Diễm My 9x quay từ 2 năm trước, và bây giờ thì thực sự rất hạnh phúc khi dự án này chính thức khởi động.”