Á hậu Trương Thị May tái ngộ khán giả với vai chính trong phim 'Kẻ đào mồ'

Nghệ sĩ Công Hậu trở lại với vai trò đạo diễn phim chiếu rạp Kẻ đào mồ. Bên cạnh chất liệu văn hóa Nam bộ kết hợp yếu tố kinh dị, bộ phim còn gây nhiều tò mò với diễn xuất của Á hậu Trương Thị May.

Teaser phim Kẻ đào mồ của đạo diễn Công Hậu vừa được tung ra cuốn hút người xem ở màu sắc kinh dị chủ đạo với bối cảnh miền Tây Nam bộ đầu thế kỷ 19. Đây cũng được xem là một trong các chất liệu hấp dẫn nhưng hiếm khi được khai thác trên màn ảnh. Với thời lượng gần 1 phút, đạo diễn Công Hậu đã đưa người xem đến các cung bậc cảm xúc thú vị, từ nhẹ nhàng với câu chuyện tình của chàng sĩ quan Pháp - Trọng Minh (Nhất Duy đóng) và cô gái quê Bạch Liên (Trương Thị May thủ vai), đến hồi hộp - gay cấn với những pha hành động và màn “jumpscare” (tạm hiểu là những tình tiết hù dọa bất ngờ - một thuật ngữ trong phim kinh dị) đáng xem.



Poster phim

Cảnh quay trong phim Kẻ đào mồ. Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Công Hậu chia sẻ: “Mượn chất liệu bình dân và gần gũi với đời sống văn hóa của người Việt Nam, nhưng Kẻ đào mồ được tôi và ê-kíp biên kịch chọn lọc, chuyển tải theo màu sắc hiện đại để phù hợp với khán giả đại chúng ngày nay. Thế nên, bản thân tôi có niềm tin đây là một bộ phim dễ tiếp cận, dễ tạo được cảm xúc”.



Đạo diễn Công Hậu. Ảnh: NSCC

Công Hậu nói thêm: “Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn ấp ủ được thực hiện một bộ phim chứa tinh thần Việt Nam, có không khí Việt Nam đặt trong một câu chuyện nhiều biến động để khán giả thấy được rằng Việt Nam mình có rất nhiều chất liệu để khai thác chứ không cần phải vay mượn của ai cả. Và Kẻ đào mồ quan trọng với tôi. Bởi đây không chỉ là bộ phim đầu tay tôi đã dành nhiều tâm sức, mà còn là bước đầu tiên hiện thực dần dần những dự định dài hơi tôi ấp ủ với điện ảnh”.

Trương Thị May được tin tưởng với vai nữ chính

Sau giải thưởng Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc ở giải Cánh Diều Vàng 2009 với vai chính trong phim Đường đua của đạo diễn Nguyễn Trọng Hải, phải mất rất lâu Trương Thị May mới nhận lời đóng phim tiếp tục. Đến với teaser Kẻ đào mồ, vai diễn Bạch Liên của Trương Thị May "chiêu đãi" khán giả những khoảnh khắc tình tứ bên cạnh Nhất Duy, vài giây "gây thương nhớ" với hình ảnh cô thôn nữ hiền lành, cùng loạt biểu cảm gây ám ảnh với các phân đoạn tâm lý cao trào. Đặc biệt, phân đoạn cô bị lính đánh tơi tả trong teaser đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Điều này cho thấy sự trở lại của Trương Thị May chắc chắn sẽ là nhân tố thú vị và đáng được mong chờ trên màn ảnh.



Trương Thị May trong phim Kẻ đào mồ. Ảnh: ĐPCC

Ngoài Trương Thị May, Đức Hải hay Ngọc Trai đã quen thuộc với khán giả, dàn diễn viên chính của Kẻ đào mồ đều là những cái tên còn khá mới mẻ với thị trường điện ảnh. Nhất Duy, Bảo Anh đều là các gương mặt diễn viên truyền hình thực lực, từng nhiều lần gây ấn tượng bởi khả năng biến hóa đa dạng; và đây là lần đầu họ chạm ngõ phim chiếu rạp, hứa hẹn tạo nên những điều khó đoán cũng như sự tươi mới cho người xem.



Diễn viên Đức Hải

Diễn viên trẻ Nhất Duy. Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Công Hậu thẳng thắn: “Tôi biết mọi người sẽ đặt câu hỏi rằng liệu với chất liệu - bối cảnh miền Tây Nam bộ, những gương mặt từng đóng qua các tác phẩm truyền hình, thì Kẻ đào mồ có phải là một bộ phim truyền hình được rút ngắn. Tôi xin phép được khẳng định đây là dự án điện ảnh mà tôi may mắn có được những diễn viên đảm bảo tốt về chất lượng diễn xuất để truyền tải đúng ý đồ câu chuyện mà tôi muốn kể cho khán giả điện ảnh nghe”.

Kẻ đào mồ kể về câu chuyện tại một miền quê nhỏ, nơi mảnh đất khô cằn này còn có sự phân hóa rõ rệt giữa người giàu và người nghèo. Lúc này, trong vùng xuất hiện những vụ đào mộ người giàu tại nghĩa trang khiến sở cẩm mất ăn mất ngủ. Bạch Liên (Trương Thị May) trở thành nghi can số một khi là người trông coi nghĩa trang và được các gia đình giàu có nhờ canh mộ. Chàng sĩ quan Pháp - Trọng Minh (Nhất Duy) là người được phân công theo dõi cô. Cũng từ đó, hàng loạt câu chuyện lạ kỳ đã xảy ra liên tục mỗi khi có sự xuất hiện của Bạch Liên… Phim dự kiến khởi chiếu vào 18.2.2022 tại các rạp trên toàn quốc.