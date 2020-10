Tài tử thủ vai 007 huyền thoại Sean Connery qua đời ở tuổi 90

Trang tin Variety cho biết Sean Connery là diễn viên được khán giả ưa thích trong hơn 40 năm qua, đồng thời là một trong những diễn viên nam chính được đánh giá cao nhất trong làng điện ảnh thế giới.

Sean Connery nổi tiếng thế giới qua vai diễn trong loạt phim 007.

Sean Connery, nam diễn viên đã đóng những vai điệp viên 007 James Bond đáng nhớ, vừa qua đời ở độ tuổi 90. Trang tin Variety cho biết Connery là diễn viên được khán giả ưa thích trong hơn 40 năm qua, đồng thời là một trong những diễn viên nam chính được đánh giá cao nhất trong làng điện ảnh thế giới.

Thomas Sean Connery sinh tại ngoại ô Edinburgh, Scotland. Gia đình nghèo khó khiến ông không được học hành tới nơi tới chốn. Ở tuổi teen, ông đã phải bỏ học để làm nghề lao động chân tay. Năm 17 tuổi, ông được gọi nhập ngũ, nhưng giải ngũ chỉ 3 năm sau do bị mắc u xơ khá nghiêm trọng. Ông trở lại Edinburg và làm nhiều công việc khác nhau, trước khi đi tập thể hình và xếp thứ 3 tại cuộc thi Mr. Universe 1950. Sau khi tới London, ông mới bắt đầu tham gia hoạt động diễn xuất.

Connery trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn siêu điệp viên 007 trong loạt phim đình đám James Bond. Sau đó, ông tiếp tục ghi dấu ấn bằng nhiều vai diễn gây ấn tượng khác trong các phim như “The Wind and the Lion,” “The Man Who Would Be King” và “Indiana Jones and the Last Crusade.”

Màn trình diễn của Connery tại phim "The Untouchables", trong vai một viên cảnh sát ở Chicago, đã mang về cho ông giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Ngay cả khi bước vào tuổi 70, sức mạnh ngôi sao của Connery vẫn gây ảnh hưởng rất mạnh mẽ và ông được mời tham gia vào nhiều dự án. Năm 1999, ông được tạp chí People bình chọn là "Người đàn ông quyến rũ nhất thế kỷ".